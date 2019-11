Madagascar: Entrepreunariat - La « success story » d'une cheffe d'entreprise dans le séchage des fruits et légumes

Stannie Rameliarison , le sourire aux lèvres , est prête à prendre en mains son avenir.

Elle fait partie des jeunes prodiges ayant eu leur baccalauréat à l'âge de 13 ans et MIDI Madagasikara lui a consacré un article pour cela. Beaucoup de gens se demandent si ces petits « génies » sont capables de surmonter les différentes épreuves que la vie leur réserve. La question ne se pose pas pour Stannie Rameliarison car onze ans après, elle a déjà monté sa propre entreprise spécialisée dans la production de fruits et légumes séchés

« Selfmade woman » Elle a pris la décision de ne pas poursuivre ses études à l'extérieur car elle s'est dit qu'elle avait beaucoup à faire dans notre pays . Elle s'est donc inscrite au « Mad aid training center » à Nanisana et a obtenu son diplôme de Master 2 en Industrie alimentaire. Elle n'a pas tergiversé quand elle a tout de suite mis en pratique ce qu'elle a appris. Monter sa propre société n'est pas chose aisée mais elle n'a pas reculé devant les différents aléas rencontrés. Déterminée, battante, elle a été épaulée par huit jeunes partenaires et elle a créé l'entreprise Manjary parce qu'elle a déjà été distinguée après avoir remporté plusieurs concours dont le meilleur projet d'innovation du ministère de l'Industrie et du Développement de secteur privé l'année dernière. Rappelons qu'il y avait 114 participants. Elle a également gagné le prix de la startup de l'année organisé par la « Southern asia startup awards » dont la finale régionale aura lieu les 27 et 28 Novembre prochains à Johanesburg, en Afrique du Sud.

Aussi, fait-elle partie des 50 entreprises / projets malgaches sélectionnés par « The Tony Elumelu foundation » de cette année. Ces heureux élus bénéficieront chacun d'une formation et d'un financement d'un montant de 5000 $ . Croisons les doigts pour que cette entreprise fasse parler d'elle d'ici quelques années car les Tananariviens ont déjà apprécié ses produits dont elle a le désir d'écouler dans les différentes régions de l'île et pourquoi pas à l'extérieur. La concurrence est très rude sur le marché intérieur car vingt entreprises occupent déjà le créneau mais Stannie Rameliarison est prête à relever le défi : produits de bonne qualité à la portée de toutes les bourses.

Traitement aux normes internationales. Cette PME a travaillé étroitement avec les paysans producteurs qui fournissent des mangues, ananas, pok-pok, bibasse, pomme, rambutan, letchis, fraise, papaye, tomate, citron... de très bonne qualité. Les différents types de transformation et de technique de séchage sont différents d'une matière à une autre car il faut respecter les vertus et les goûts ainsi que les saveurs de ces matières premières pour que les clients les ressentent exactement sans introduction des produits chimiques dans leur palais.

L'entreprise a déjà essayé le système de séchage solaire mais cela demande trois fois plus de temps et d'énergie que le séchage électrique. Au début, la jeune cheffe d'entreprise a rencontré des problèmes car elle manquait d'expérience, elle a dû s'initier à la gestion d'entreprise et se mettre à la recherche de financement mais au fur et à mesure que les épreuves l'ont forgée et actuellement, elle peut annoncer l'ouverture officielle de son showroom à Andohanimandroseza.