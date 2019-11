Sénégal: Commande publique - Dakar abrite la première assemblée générale du réseau

Les institutions de régulation et de contrôle de la commande publique d'Afrique ont mis en place un cadre de dialogue et une plate-forme d'apprentissage sur les marchés publics et les contrats de partenariat public-privé avec la création, en 2018, d'une organisation dénommée « Réseau africain de la Commande publique (RACOP) ».

Selon un communiqué transmis au Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos), Dakar, a été choisie pour abriter du 14 au 17 novembre 2019, la première Assemblée générale du Réseau, à travers un forum de haut niveau des régulateurs, des décideurs publics, des experts et praticiens, et des partenaires techniques et financiers de l'Afrique.

En partenariat avec la Banque Mondiale et la Banque africaine de développement, l'Autorité de régulation des marchés publics du Sénégal (Armp) organise cette rencontre en présence des délégués d'une cinquantaine de pays africains qui ont confirmé leur participation. Le thème porte sur les « Approches novatrices en matière de commandes publiques ».

Selon le document, les participants vont partager les expériences réussies des pays dotés de systèmes performants dans les domaines spécifiques de la dématérialisation des procédures de passation, des achats durables, des partenariats public-privé, et des indicateurs de la Méthodologie d'évaluation des systèmes de passation de marchés (Maps).

La rencontre de Dakar vise à faciliter les échanges entre les membres du Racop entre eux et avec les experts internationaux pour l'amélioration de l'efficacité des systèmes de la commande publique en Afrique en vue de leur alignement sur les standards internationaux.

«La création du Racop est le fruit d'un long processus. Entamé en 1998 à Abidjan, il s'est poursuivi à Johannesburg avec le Forum de haut niveau sur les marchés publics, en avril 2017.

La mise en place du Réseau est intervenue à Lomé, au Togo, avec l'adoption des statuts lors de la réunion constitutive tenue les 29, 30 et 31 octobre 2018 », renseigne le communiqué.