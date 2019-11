Algérie: Prix "Media Star" de la presse électronique - Le journaliste Walid Bourzah de l'APS remporte le premier prix

Alger — Le journaliste Walid Bourzah de l'Agence nationale Algérie Presse Service (APS), a remporté le premier prix de la 13è édition du concours "Media Star" dans la catégorie "presse électronique", organisé chaque année par l'opérateur téléphonique "Ooredoo".

Le journaliste Bourzah a décroché la première place pour son reportage intitulé "Journalisme mobile...quand les smartphones rivalisent avec les caméras dans la couverture des évènements", publié sur le site de l'APS, lequel s'articule autour de l'utilisation des TIC dans la couverture du mouvement populaire (Hirak).

La compétition "Media Star" distingue annuellement les travaux journalistiques dans les catégories de la presse écrite, audiovisuelle, radiophonique et électronique, et décerne des prix aux trois premiers lauréats dans chaque catégorie, sur les sujets relatifs aux TIC et à l'économie numérique.

Un jury regroupant des enseignants universitaires et des professionnels de médias et des TIC a procédé à l'évaluation des travaux et la sélection des lauréats de cette édition.