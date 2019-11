Algérie: Oum El Bouaghi - Signature d'accord pour la gestion de deux salles de cinéma

Oum El Bouaghi — Un accord a été signé, jeudi à Oum el Bouaghi, concernant la gestion des salles de cinéma "Ennasr" à Ain Beida et "Sidi R'ghis" du chef-lieu, avec l'Office national de la culture et de l'information (ONCI).

L'accord a été signé dans la salle de cinéma "Sidi R'ghis" entre l'Office national de la culture et de l'information représenté par son directeur, Mourad Ouadahi, et la direction locale de la culture représentée également par son directeur, Ali Bouzoualegh, et ce, en présence du wali d'Oum El Bouaghi, Messaoud Hadjadj et d'acteurs du secteur de la culture.

A ce propos, M. Ouadahi a affirmé à la presse que le transfert de la gestion de ces salles, de la direction locale de la culture à l'ONCI, vise à relancer les activités culturelles au sein de ces structures dans le cadre du programme et de la gestion de cet office.

Les activités de ces salles de cinéma ont débuté par la projection du film "Nous n'étions pas des héros" de Nasreddine Guenifi, en attendant la présentation demain, vendredi, d'un spectacle pour enfants dans la salle "Ennasr", a-t-il ajouté.

A noter que les cinémas (Ennasr 350 places et Sidi R'ghis 400 places) ont été réaménagés et équipés selon les dernières technologies en matière de projection pour un montant de plus de 160 millions de dinars, a indiqué le directeur de la culture.