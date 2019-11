Sénégal: Macky Sall aux forces de défense et de sécurité - «Je vous invite à la pro activité, en perspective de l'exploitation pétrolière et gazière»

Le président de la République, Macky Sall, a rendu hommage aux vaillantes Forces de défense et de sécurité hier, jeudi 7 novembre, à l'occasion de la célébration de la Journée des Forces armées. Macky Sall les a exhortées à s'inscrire dans la dynamique d'innovation et de synergie d'actions pour amoindrir les risques de surprise.

Satisfait des actions multidisciplinaires menées par les Forces de défense et de sécurité sur toute l'étendue du territoire national à l'endroit des populations, le président de la République, Macky Sall, se veut proactif en perspective de l'exploitation pétrolière et gazière.

Et, sous ce rapport, il a invité les Forces de défense et de sécurité à plus d'innovation et d'adaptation aux défis relatifs à la déréglementation climatique, aux enjeux environnementaux et sécuritaires en perspective de l'exploitation du pétrole et du gaz.

Sur ce, il dira: «la Marine nationale et l'Armée de l'air doivent élargir leurs compétences stratégiques et opérationnelles dans la perspective de l'exploitation prochaine du gaz et du pétrole offshores».

Il présidait hier, jeudi, à l'Etat-major du Camp Dial Diop, la Journée des Forces armées sous le thème: «Le rôle des Forces armées dans la gestion des pandémies et catastrophes».

Un sujet actuel et instructif, selon le chef suprême des Armées qui ajoutera: «j'invite le commandement à intégrer d'avantages des modules de réaction en situation de crise dans les actions de formations.

De surcroit des exercices de simulation doivent être régulièrement organisés pour optimiser la coordination du travail des différents acteurs civils et militaires. C'est cette cohésion et cette interopérabilité qui nous garantirons le succès en cas de survenance de catastrophe».

Poursuivant son propos, il fera noter ceci: «depuis mon accession à la magistrature suprême, en 2012, des mesures considérables ont été prises pour améliorer substantiellement la condition militaire et mettre à disposition des moyens modernes pour mener à bien les missions régaliennes confiées aux Armées... »

Toujours selon lui, «aujourd'hui, certains aéronefs de l'Armée de l'air ainsi que des navires de l'Armée de mer ont été conçus pour être en mesure de participer à des opérations d'assistance et de secours à des populations en détresse ou à la lutte contre la pollution maritime».

ECOLES MILITAIRES SENEGALAISES : Macky Sall baptise trois promotions

Le chef de l'Etat, Macky Sall, a baptisé hier, jeudi, au camp Dial Diop, des promotions de l'Ecole militaire de santé (Ems), de l'Ecole nationale des officiers d'active (Enoa) et de l'Ecole des officiers de la Gendarmerie nationale (Eogn), lors de la cérémonie officielle de la Journée des Forces armées dont le thème est: «Le rôle des Forces armées dans la gestion des pandémies et catastrophes».

Ainsi donc, la promotion de l'Ecole militaire de santé (Ems) a été baptisée au nom du colonel Mar Macodou Diouf. Pour l'Ecole nationale des officiers d'active (Enoa), c'est le nom du général Lamine Cissé qui lui a été donné. Enfin la promo de l'Ecole des officiers de la Gendarmerie nationale (Eogn) porte le nom du colonel Badara Niang.

REMISE D'INSIGNES DE LA MEDAILLE DE MILITAIRES BLESSES EN OPERATIONS : Amath Ndiaye, Amadou Makhtar Ba et Abdoulaye Ngom décorés

Lors de la Journée des Forces armées, célébrée hier jeudi au quartier Dial Diop à Dakar, le chef de l'Etat, Macky Sall, a remis respectivement des insignes de la Médaille de militaires blessés en opérations au sergent-chef Amath Ndiaye du 1er bataillon, au sergent Amadou Makhtar Bâ du bataillon de soutien du Génie et au caporal-chef Abdoulaye Ngom du bataillon de santé.

Dans un document de la Direction de l'information et des relations publiques des Armées (Dirpa), transmis à la presse, il est dit ceci: «la Journée des Forces armées commémore la remise du drapeau national du premier régiment des tirailleurs sénégalais au premier bataillon d'infanterie du Sénégal, le 10 novembre 1960, "entérinant ainsi la date historique de l'accession à la souveraineté nationale", le 20 août 1960».

Le document ajoute: «célébrée pour la première fois en 2004, à l'initiative du président de la République, cette date symbolique du 10 novembre sera désormais inscrite dans le calendrier républicain comme étant la Journée [des] forces armées».