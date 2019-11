Afrique: Le Sénégal accueille le 30 novembre prochain les peuples soninké du Grand Bassin africain et de la diaspora

NAMANSAANÉ 2019 sous les étuves des élites et étoiles soninké sur l'estrade du mythique Grand Théâtre de Dakar le 30 novembre 2019. Cet important raout des peuples soninké sera placé sous le parrainage d'honneur de l'opérateur économique sénégalais Mamadou NDIAYE Alias Diégo, qui s'investit dans l'agro-business. Un modèle dans son domaine d'activité.

Cet événement honore des personnalités et des anonymes illustres afin de témoigner de la volonté de transmettre à la nouvelle génération, des modèles de référence, et des beaux parcours d'hommes et de femmes qui participent au rayonnement de la communauté soninké, à travers le monde.

Aussi, pour partager avec les autres communautés, les offres culturelles et artistiques Soninké. NAMANSAANE 2019 verra la participation d'éminents intellectuels, d'hommes d'affaires, d'autorités religieuses et coutumières, de professionnels issus de tous secteurs en provenance de plusieurs pays dont le bassin installé dans la dorsale des rives et berges principalement du Sénégal, de la Gambie, du Mali, de la Mauritanie et de l'Hexagone.

Des personnalités de renom comme le jeune entrepreneur malien Adama WADIOU qui vit en Suisse, l'homme de média et mauritanien Lassana Camara seront également primées pour leurs réussites professionnelles devenues de véritables success-stories, qui doivent inspirer la jeune génération.