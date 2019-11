Sénégal: Environ 35 millions de francs CFA des Etats-Unis destinés à de "petits projets" au pays

Dakar — L'ambassade des Etats-Unis d'Amérique au Sénégal annonce avoir décidé de financer sept "petits projets de développement", pour un montant total de 60.000 dollars US (environ 35 millions de francs CFA), avec son fonds d'auto-assistance "Self Help".

Les financements prévus permettront de construire une salle de classe, de rénover et de remplacer du mobilier scolaire, d'agrandir une maternité, de construire un nouveau centre de santé, de mettre en place une unité de gestion des déchets, selon un communiqué de la représentation diplomatique américaine.

Le fonds "Self Help" va également permettre de moderniser le système d'approvisionnement en eau d'un jardin communautaire et de construire un mur de clôture, pour assurer la sécurité des élèves d'un collège bénéficiaire.

La cérémonie de signature des contrats de financement est prévue jeudi 14 novembre à 14 h 30, à l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Dakar, en présence de l'ambassadeur Tulinabo Mushingi et des bénéficiaires.

Le communiqué rappelle que le but du fonds "Self-Help" est de fournir "une assistance pour des petits projets d'initiative de base".

"Un des éléments essentiels de tout projet +Self-Help+, c'est l'implication de la population locale dans le financement et l'exécution du projet", assure la même source.

Elle ajoute que "la philosophie de ce programme est d'aider des communautés prêtes à s'aider elles-mêmes".