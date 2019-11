Sénégal: Ouverture à Dakar, d'un sommet sur la protection des données personnelles

Dakar — Un sommet international sur la protection des données personnelles va s'ouvrir mardi à 9 heures, à l'hôtel Pullman de Dakar, annonce un communiqué reçu à l'APS.

Le sommet, qui prendra fin jeudi, a pour thème : "Approfondir la protection des données personnelles en Afrique".

"Des régulateurs, des contrôleurs de données et des processeurs, des innovateurs, des décideurs politiques et des législateurs d'Afrique et du monde entier" prendront part à cette rencontre, affirme le communiqué.

Les participants vont "discuter et aborder des problèmes" relatifs à la protection des données personnelles, dans le but de "renforcer les capacités, faciliter la collaboration et présenter des solutions et une expertise en matière de protection des données et de la vie privée [en Afrique]".