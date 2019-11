Algérie: Tissemsilt - La célébration du Mawlid Ennabaoui, une occasion pour la solidarité et l'entraide

Tissemsilt — La célébration du Mawlid Ennabaoui dans la wilaya de Tissemsilt est un événement religieux approprié pour la solidarité et l'entraide qui caractérise les populations locales.

La spécificité de la célébration de la naissance du prophète Mohamed (QSSSL) à Tissemsilt et ses agglomérations secondaires, à l'instar des villages "Meïda" et "Aïn El-Kerma" réside dans les actions de solidarité et d'entraide comme la distribution de repas aux pauvres et aux sans-abris, ainsi que des plats de couscous aux malades nécessiteux de l'établissement hospitalier du chef-lieu de wilaya.

Pour sa part, M. Benchohra a souligné que "de nombreux quartiers de la ville de Tissemsilt se transforment, à cette occasion, en lieux où sont préparés les repas à servir aux pauvre s, aux nécessiteux et aux personnes sans abri. Ces scènes témoignent de la générosité des enfants de la ville", a-t-il estimé.

La célébration du Mawlid Ennabaoui est également l'occasion pour les grandes familles, les notables et les chouyoukh de la ville de réconcilier les uns aux autres et régler les litiges entres époux, entre proches ou entre les voisins, ce qui témoigne de l'esprit de solidarité entre les gens de la région.

Des traditions séculaires

Les familles de Tissemsilt prennent garde à bien se préparer à accueillir cette fête religieuse, par l'achat d'encens chez les herboristes que les femmes allument dans les différents coins de la maison familiale, durant la veillée du Mawlid Ennabaoui, selon des traditions séculaires ainsi que l'achat de cadeaux aux enfants.

D'autre part, la célébration du Mawlid, notamment dans les zones rurales, se caractérise par l'organisation d'activités religieuses très particulières, notamment la mise en place de "halqas" composées, dans leur majorité, d'apprenants du Saint Coran qui, déclament également des "madih".

Des concours religieux sont également organisés et leurs lauréats, ainsi que les apprenants du saint Coran, sont récompensés, à l'initiative de la direction de wilaya des affaires religieuses et des waqfs.

De nombreuses activités religieuses sont également organisées aux zaouias de "Sidi Ali El-Hadj" dans la région d'El-Mactaâ à Bordj Bounâama et "Sidi Ali Beljadarmi", dans la commune d'El-Ayoun, et "Sidi Ben Temra" à Tissemsilt, sous forme de "halqas" autour de la "sira" du prophète et la récitation collective du saint Coran, ainsi que des chants religieux louant les qualités du Prophète.

Tous les foyers, dans les nombreux regroupements ruraux de la région de l'Ouarsensis, à l'instar des "Kedadra" à Sidi Slimane et "Metija" à Bordj Bounâama et "Beni Boudjemâa" à Boukaïd, célèbrent le Mawlid à travers des repas réunissant tous les membres de la même famille et la tenue des rencontres par les imams sur la vie du prophète suivies avec attention.

Sur un autre plan, la wilaya de Tissemsilt, comme toutes les régions du pays, connait un regain d'activité à l'approche de la célébration du Mawlid Ennabaoui. Tout se vend, tout s'achète. La population locale se fait un devoir de célébrer avec faste la naissance du Prophète Mohamed(QSSSL).