Algérie: Découvertes de quatre casemates pour terroristes à Batna

Alger — Quatre casemates pour terroristes ont été découvertes et détruites, jeudi, par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) dans la région de Beni Foudhala à Batna/5e RM, indique vendredi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de recherche menée dans la région de Beni Foudhala à Batna/5e RM, un détachement de l'Armée Nationale Populaire a découvert et détruit, le 07 novembre 2019, quatre (04) casemates pour terroristes", a précisé le MDN.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont arrêté, lors d'opérations distinctes menées à Bordj Badji Mokhtar et Tamanrasset/6e RM, huit (08)

individus et saisi (59) groupes électrogènes, (30) marteaux piqueurs et (03) détecteurs de métaux ainsi que (04) motocyclettes et (04) téléphones portables. Tandis qu'un (01) véhicule et une quantité de (6318) litres de carburant destinée à la contrebande, ont été saisis à Souk-Ahras, Tébessa et El Taref/5e RM.

Dans le même contexte, ajoute la même source "des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Blida/1e RM, une (01) personne et saisi deux (02) fusils de chasse, (03) kilogrammes de poudre noire et (754) cartouches de différents calibres ainsi que des outils et produits rentrant dans la fabrication et le remplissage de cartouches".

Par ailleurs, des éléments de Garde-côtes et de la Gendarmerie Nationale ont arrêté quatre (04) immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen et Ain Timouchent.