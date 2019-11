Algérie: Le taux d'assurance des corps de navires de pêche et des bateaux de plaisance avoisine les 25%

Oran — Le taux d'assurances des corps de navires de pêche et les bateaux de plaisance au niveau de la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) a avoisiné les 25% au cours de cette année, a indiqué vendredi à l'APS un responsable au sein de cette caisse.

Le directeur central chargé des assurances des transports et des dangers multiples au niveau de la CNMA, Abderrahamane Zouraz, a indiqué, en marge du 8ème Salon de la pêche et de l'aquaculture (SIPA 2019), qui se tient du 6 au 9 novembre au Centre des conventions d'Oran, que le taux d'assurance sur les corps de navires de pêche et les bateaux de plaisance a avoisiné les 25%.

Concernant la pisciculture, ce responsable a indiqué qu'il s'agit d'une nouvelle activité pour la CNMA qui n'a assuré que deux entreprises spécialisées dans ce domaine.

Pour l'aquaculture marine, la CNMA garantit de rembourser les assurés dans le cas de perte du produit aquacole, suite à un accident.

La Caisse propose d'autre produits d'assurances, comme la couverture des risques contre la détérioration des équipements et celles qui concernent le transport et les risques liés à la flore (incendies et les inondations).

La CNMA assure actuellement un ensemble de produits d'assurance pour les professionnels du secteur de la pêche et de l'aquaculture qui possèdent des navires de pêche ne dépassant pas les 10 tonnes, qui bénéficient de réduction allant jusqu'à 55%.

S'agissant la participation de la Caisse au Salon de la pêche et de l'aquaculture, M. Zouraz a indiqué que le SIPA représente une opportunité pour écouter les préoccupations des professionnels du secteur et la conclusion de nouveaux contrats d'assurance, d'un coté, et pour faire connaitre les produits de la CNMA, d'un autre.

Pour rappel, une centaine d'exposants, dont 30 étrangers, prennent part à la 8ème édition du Salon international de la pêche et de l'aquaculture, qui se poursuit au centre des conventions d'Oran jusqu'au 9 novembre.