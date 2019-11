Algérie: Ismael Bennacer - « Je dois progresser tactiquement »

Désigné Meilleur joueur de la CAN 2019, Ismaël Bennacer ne compte pas s'arrêter sur les aspects de jeu déjà acquis. Dans une interview accordée au media transalpin la Gazetta dello Sport, le joueur du Milan AC a énuméré les points sur lesquels il devra s'améliorer.

« Aujourd'hui, je parle déjà beaucoup sur le terrain mais je suis silencieux à l'extérieur, je dois le faire encore plus. Et puis je dois progresser tactiquement à la recherche du ballon en sachant me libérer de la pression », a-t-il fait savoir.

Avant de poursuivre : « Je sais que je dois plus être leader sur le terrain, et obligé de parler davantage à mes coéquipiers car mon poste me l'impose. Je dois savoir comment suggérer les meilleures instructions à mes compagnons, je dois comprendre comment gérer les moments difficiles ».

Arrivé au Milan AC l'été dernier, l'ancien joueur d'Empoli a été mis dans un nouveau régistre. De milieu relayeur, Ismaël Bennacer est désormais repositionné devant la défense. Il a affirmé dans l'interview qu'il se plaît à ce poste.

« Dans le passé, j'ai évolué en tant que Mezzala (relayeur dans un milieu à trois, ndlr) mais maintenant, depuis un an et demi, je joue devant la défense. Une période au cours de laquelle j'ai appris tant de choses mais encore trop peu pour dire que je suis satisfait ».