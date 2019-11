Sénégal: Célébration de la 118ème édition du Gamou à Tivaouane - Une nuit de réappropriation du modele prophétique

Tivaoune sera l'un des pôles d'attraction des musulmans pour la célébration du Mawlidou Nabi (anniversaire de la venue au monde du Prophète Mouhamad, PSL), communément appelée Gamou.

Cette fête sera célébrée dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 novembre. Après la récitation des dix chapitres du Burdah (panégyrique du Prophète) bouclée hier, jeudi 7 novembre et le repos qui sera observée ce vendredi 8 novembre, la cité religieuse va baigner, le temps d'une nuit dans la spiritualité et la réappropriation du modèle prophétique l'apôtre annoncé comme le Défenseur, l'Elu, le Sauveur et le Porteur d'un message universel.

Une perpétuation de l'appel de Seydi El Hadji Malick Sy. «Célébrez la nuit de la naissance du Prophète (PSL). A condition que cela ne conduise vers des actes blâmables», avait-il déclaré.

Après le rappel à Dieu de Seydi El hadji Malick en 1922, le Gamou ou Mawlidou Naby a été institué et perpétué par les différents Khalifes qui se sont succédé.

El Hadji Baba Ndiongue, grand «Moukhadam» d'El Hadji Malick Sy et érudit de Podor, a été choisi comme parrain de cette 118ème édition du Gamou de Tivaoune.

Dans le souci de partager la «lumière prophétique» à ses coreligionnaires, El Hadji Malick Sy, l'avait institué avec l'un des ses premiers Muqaddams et amis, El Haj Rawane Ngom de Mpal.

C'est 1902 qu'il l'appelle les disciples à venir le célébrer avec lui à Tivaoune, tant que cela reste dans le cadre de la «bonne moralité».

Donc, dans la stricte observance des principes de l'Islam et hors de tous actes proscrits par la Charia ou la Sunna.

Car, pour Seydi El Haj Malick Sy confronté à l'occupation coloniale et l'hostilité des "Ceddo", la question consistait à saisir toutes les occasions pour contrer ces derniers et guider les gens vers la voie de Dieu.

Pour le fondateur du foyer de Tivaoune, dans la naissance du Prophète (PSL), se trouvent «honneur, bénédiction et résolution des difficultés».

Ces grands propagateurs de l'Islam et de la Tarikha Tidianes resteront dans ce sillage en donnant corps à ce noble son projet en 1902 dans la cité de Tivaoune.

Il s'approprie cette «Innovation positive» (Bida Hassan) qu'est le Gamou pour glorifier cet homme exceptionnel qui est Seydina Mouhamed (PSL) et en faire un moment intense de dévotion, de rappel et de relecture du message prophétique.

Ceci, en droite ligne de la voie sur laquelle, il s'est engagé toute sa vie durant. La naissance du Prophète, Mohamed est commémorée à la date du 12 de Rabia Al Awal, troisième mois de l'année musulmane sera célébrée dans la nuit de ce samedi 9 au dimanche 10 novembre aussi dans la cité de Maodo Malick Sy, mais en même temps à Médina Baye à Kaoalack, à Thiénaba, Médina Gounass, dans la Hadra Serigne Abass Sall ou encore à «Halwar» sanctuaire, qui abrite la mosquée, El Hadji Omar et la mausolée (Rawda) du vénéré Thierno Seydou Nourou Tall. Tout comme, il rythme tous les autres foyers religieux du Sénégal.

A noter que le Gamou de Tivaoune va vivre sa 118ème édition. Il aura comme parrain le Grand Mouhadam et fervent talibé de Maodo Malick, El Hadji Baba Ndiongue, le grand érudit de Podor.

LA VIE DU PROPHETE MOUHAMAD, POINT D'ANCRAGE DU CROYANT

Il faut rappeler que cette noble naissance du Prophète de l'Islam se situe environ à l'an 600 après le rappel à Dieu du Prophète Insa (Jésus). «C'est en ce jour que je suis né et c'est en ce jour que j'ai reçu la prophétie», avait lancé le Prophète Mouhamed (PSL).

Comme il a été rappelé par El Hadji Malik Sy dans son œuvre «Khilazou Zahab» ou l'or décanté qui ressort la quintessence de ce jour d'anniversaire du «Meilleur des créatures». Le Prophète a vu le jour dans un contexte où Allah n'avait envoyé aucun autre Messager.

La terre entière était dans «l'obscurité» et avait oublié Dieu, les prêches des Prophètes. Place était faite aux idoles que l'on adorait, à la consommation de boissons alcoolisées et enivrantes et aux jeux de hasard. Le monde, en réalité, dans le plus grand égarement.

Il était alors impérieux qu'un Messager vienne transmettre les prescriptions divines mais également, orienter l'Humanité tout entière ainsi les Djinns (génies) vers le chemin qui mène à un Dieu unique.

C'est à La Mecque, que son messager vit le jour un lundi 12 du mois de «Rabi'al Awwal» de l'année de l'éléphant.

Cette naissance de Mohammad, coïncide avec plusieurs événements à travers le monde. Son père Abdalah s'éteint deux mois avant sa naissance et sa mère Amina suivra alors qu'il était âgé de 6 ans.

Pris en charge par son grand-père Abdou Mouttalib, le Prophète Mohammad avait très tôt cultivé une force morale, de bonnes manières, une honnêteté et une loyauté au point qu'on l'a appelé "Al-Amine" (le digne de confiance).

C'est à la dixième année de la révélation que le prophète Mohammad perdit son oncle Abou Talib, suivit de son épouse Khadija.

Il sera maltraité par le peuple de Ta'if lorsqu'il tenta de leur délivrer le message. Ce fut une année de tristesse pour le prophète. Mais Allah envoie l'ange Gabriel, pour l'élévation suprême du corps et de l'esprit aux cieux.

C'EST LE VOYAGE NOCTURNE : AL ISRA WAL MI'RAJ.

Un voile séparait le prophète de son Seigneur et c'est là que Dieu offrit le plus grand cadeau à Mohammad : Les cinq prières quotidiennes, le deuxième pilier de l'Islam.

A la suite de ce voyage, les persécutions avaient continué. Contraint à l'exil, après treize années d'appel à l'Islam à La Mecque l'Envoyé de Dieu en compagnie des "convertis" à l'Islam, immigra dans la ville de Yathrib (future Médine), située à environ 400 km de La Mecque.

C'est dans cette cité Médine où la religion va s'épanouir. On proposa à Mohammad avec sa communauté l'hospitalité.

Mohammad devint le chef de ce nouvel Etat. Les gens à Médine convaincus par les bienfaits de l'Islam embrassent l'Islam. Toutefois, les Mecquois restaient déterminés à éliminer la communauté musulmane.

C'est au cours de la deuxième année de l'hégire, pendant le mois de Ramadan et après de nombreuses persécutions qu'Allah donna la permission d'organiser sa défense.

En 629, huitième année de l'Hégire, le prophète Mohammad va décider de se rendre à La Mecque avec une armée de dix milles hommes pour s'emparer de la ville sans effusion de sang et sans esprit de vengeances.

Il fit également preuve de toute humilité, tandis que tous ses ennemis le regardaient. Il pardonna aux plus grands ennemis de l'Islam, face à cette miséricorde, les gens de La Mecque embrassèrent l'Islam sans contrainte.

Dieu le Très Haut, rappela son prophète à l'âge de 63 ans dans sa maison à Médine. Il laissera derrière lui que quelques biens, le monde à ses pieds sans un dinar à son nom. Mais avec un patrimoine que sa communauté s'évertue à perpétuer jusqu'à la fin des temps."