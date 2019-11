Angola: Appel à une plus grande participation des églises dans la préservation de l'environnement

Dundo — Mgr Estanislau Chindecasse, évêque du diocèse de Dundo, dan la province de Lunda Norte, a appelé mercredi les églises à s'engager davantage dans les actions de préservation de l'environnement afin de garantir une meilleure durabilité de la nature.

Le prélat catholique a fait cet appel lors de la cérémonie d'ouverture du séminaire sur l'environnement organisé par le diocèse de Dundo.

À l'occasion, il a invité les églises à donner la priorité à leurs programmes sociaux sur les actions de boisement et à d'autres stratégies de la lutte contre la désertification du pays.

L'évêque a exhorté les églises et autres institutions à organiser régulièrement des débats et des conférences, au sein de la communauté, sur l'importance de la préservation de l'environnement et sur les conséquences néfastes des mauvaises pratiques sur l'environnement, telles que le brûlage.

Pendant trois jours, des experts en environnement abordent des thèmes tels que "L'impact de l'exploitation minière artisanale et industrielle", "La déforestation dans le développement durable" et "le Boisement dans les zones urbaines", "l'Agriculture et l'élevage, pêche et apiculture".

La "Protection de la flore et de la faune", la "Gestion de l'assainissement de base" et "Le rôle de l'église dans la sensibilisation de la communauté aux écosystèmes" sont d'autres sujets qui sont débattus dans ce séminaire.