Ile Maurice: Alliance Morisien - 38 sièges à l'Assemblée nationale

Les Best Losers seront désignés ce samedi. Entre-temps, à l'issue du dépouillement, l'Alliance Morisien récolte déjà 38 sièges au Parlement, l'Alliance Nationale 14 et le MMM, 8 sièges. 2 sièges vont à l'Organisation du peuple rodriguais, soit Franciso François et Joseph Leopold.

Huit circonscriptions ont voté «blok» en faveur de l'Alliance Morisien, notamment dans les régions rurales. Les 3-0 sont aux n° 4 Port-Louis Nord - Montagne-Longue, n° 7, Piton - Rivière-du-Rempart, n° 8 Quartier-Militaire - Moka, n° 9 Flacq - Bon Accueil, n° 10 Montagne-Blanche - GRSE, n° 11 Vieux-Grand-Port - Rose-Belle, n°13 Rivière-des-Anguilles - Souillac et n° 14 Savanne - Rivière-Noire.

Les votes sont plus nuancés dans les villes. Au n° 1, c'est un 2-1 en faveur de l'Alliance Nationale, soit Fabrice David et Patrice Armance pour l'Alliance Nationale et Dorine Chukowry de l'Alliance Morisien.

Au n°2, deux candidats de l'Alliance Nationale ont été élus : Osman Mahomed et Farhad Aumeer. Reza Uteem du MMM s'est, lui, classé en deuxième position.

Au n° 3, l'on retrouve deux candidats de l'Alliance Nationale : Shakeel Mohamed et Salim Abbas Mamode. Aadil Ameer Meea du MMM y est également élu.

La surprise est venue tard dans la soirée pour Ranjiv Woochit de l'Alliance Nationale à Triolet - Pamplemousses. Au n° 5, l'on retrouve toutefois deux candidats de l'Alliance Morisien : Soodesh Callichurn et Sharvanand Ramkaun.

Mahen Gungapersad empêche le «3-0 piso» au n n° 6. Il y a été élu avec Anjiv Ramdhany et Avinash Teeluck de l'Alliance Morisien. Il en est de même au n° 12, avec Ritish Ramful de l'Alliance Nationale qui barre le «vot blok» aux côtés de Bobby Hureeram et Kavi Doolub de l'Alliance Morisien.

Deux candidats de l'Alliance Nationale ont été élus au n° 15 : Kushal Lobine et Patrick Assirvaden. Et c'est Gilbert Bablee qui a fait une percée dans cette circonscription.

Le MMM a, lui, fait élire Joanna Bérenger au n° 16 devant Nando Bodha et Ashley Ittoo de l'Alliance Morisien.

Au n° 17, le rempart PMSD a cédé. C'est Steven Obeegadoo et Kenny Dhunnoo qui seront les députés de cette circonscription. Michael Sik Yuen de l'Alliance Nationale se classe en troisième position.

Arvin Boolell est, lui resté le favori au n° 18. Kavy Ramano de l'Alliance Morisien et Xavier Duval de l'Alliance Nationale y ont aussi été élus.

Aux numéros 19 et 20, les MMM ont dominé. Soit trois candidats à Beau-Bassin Rose-Hill : Rajesh Bhagwan, Karen Foo Kune et Franco Quirin. A Stanley : Paul Bérenger, Deven Nagalingum et Ivan Collendavelloo sont les trois candidats élus.