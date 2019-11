Maroc: La double surprise d'Halilhodzic

El Arabi retrouve logiquement les siens Et, curieusement, Harit oublié

Le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic, a dévoilé, jeudi, la liste des 24 joueurs retenus pour la double confrontation contre la Mauritanie et le Burundi, comptant pour les première et deuxième journées du groupe E des éliminatoires de la CAN 2021 dont les phases finales sont prévues au Cameroun.

Une liste où l'on trouve les capés et peu de bleus avec la convocation de joueurs du championnat local, en l'occurrence le Rajaoui Badr Banoune, un habitué des stages de l'équipe première, et le Wydadi Yahya Jabrane, auteur d'une excellente entame de saison avec son club et d'une très bonne prestation avec la sélection des locaux qualifiée au CHAN en avril prochain au Cameroun.

Pour ce qui est des non retenus, il y a lieu de citer en premier l'absence remarquée du sociétaire de Schalke 04, Amine Harit, nommé meilleur joueur de la Bundesliga au titre du mois d'octobre dernier. Vahid Halilhodzic n'a également pas fait appel à Younes Belhanda qui traverse actuellement une mauvaise passe avec son club turc de Galatasaray. De même que d'une première lecture de cette liste, l'on pourrait déduire que la page d'Abderrezak Hamdallah est tournée et que le sélectionneur national privilégie d'autres pistes, optant cette fois pour la convocation après presque trois ans d'absence de Youssef El Arabi. Celui-ci qui réussit de belles choses avec l'Olympiakos aura à cœur de confirmer son come back en dépit du fait que la place de titulaire n'est pas gagnée d'avance.

Dans cette liste, l'on note également le retour de Nabil Dirar et Soufiane Boufal qui avaient manqué le stage du mois d'octobre, à l'instar de Ghanem Saïss et Nousseir Mezraoui, blessés, ou encore Hakim Ziyech qui avait demandé et obtenu la permission de quitter le stage de l'équipe pour pouvoir bénéficier de quelques jours de repos.

Le Onze national devra entrer dès lundi prochain en concentration au Centre de football de Maâmoura en vue de préparer, comme précité, ses deux premières sorties officielles. La première sera contre la Mauritanie le 15 courant à 20 heures au Complexe Moulay Abdellah à Rabat et la seconde sera en déplacement quatre jours plus tard (19 novembre à 15h00) à Bujumbura pour jouer le Burundi, sachant que ce groupe compte aussi la sélection de Centrafrique.

Sur le papier, il s'agit de matches dans les cordes des partenaires de Yassine Bounou, qui, sauf surprise de taille, baliseront leur chemin pour l'édition camerounaise sachant que les choses sérieuses ne devront commencer pour eux qu'en mars 2020 avec l'entame des éliminatoires du Mondial 2022 au Qatar.

Les 24 convoqués

Gardiens de but: Mounir El Kajoui (Malaga, Espagne), Yassine Bounou (Séville, Espagne) et Anas Zniti (Raja).

Défenseurs: Abdelhamid Yunis (Stade Reims, France), Badr Banoune (Raja de Casablanca), Zouhair Feddal (Bétis Séville, Espagne), Achraf Hakimi (Borussia Dortmund, Allemagne), Noussair Mazraoui (Ajax Amsterdam, Pays-Bas), Hamza Mendyl (Dijon, France), Ghanem Saïss (Wolverhampton, Angleterre), Nabil Dirar (Fenerbahçe, Turquie).

Milieux de terrain: Selim Amallah (Standard de Liège, Belgique), Sofyan Amrabat (Hellas Vérone, Italie), Fayçal Fajr (Getafe, Espagne), Adel Taarabt (Benfica Lisbonne, Portugal), Yahya Jabrane (Wydad de Casablanca), Omar El Kaddouri (PAOK Salonique, Grèce).

Attaquants: Rachid Alioui (Angers, France) Nordin Amrabat (Al-Nasr, Arabie Saoudite), Youssef En-Nesyri (Leganès, Espagne), Oussama Idrissi (AZ Alkmaar, Pays-Bas), Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam, Pays-Bas), Sofiane Boufal (Southampton, Angleterre), Youssef El Arabi (Olympiakos, Grèce).