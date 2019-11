Cote d'Ivoire: Processus électoral - La CEDEAO va « renforcer sa collaboration avec la nouvelle CEI »

Le Président de la Commission Electorale Indépendante (Cei), Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, a eu une séance de travail, ce vendredi 08 Novembre 2019, à son siège d'Abidjan-II Plateaux, avec une délégation de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) conduite par Babacar Carlos M'Baye, Représentant Résident de la Commission de la Cedeao en Côte d'Ivoire.

Après un peu plus d'une heure d'échanges, le diplomate a confié à la presse les raisons de sa présence au siège de la Commission électorale : « Je suis venu rencontrer le Président de la Cei dans le cadre de l'accompagnement que la Cedeao apporte aux états membres qui organisent des élections. La Cedeao travaille en étroite collaboration avec les administrations publiques, les partis politiques et les institutions qui sont en charge de la supervision et de l'organisation, en somme toute les parties prenantes ».

Il a insisté qu'au regard de la place centrale de la Cei dans l'accomplissement de cette mission, « il était important pour (lui) de venir voir la Cei dans sa nouvelle composition pour réaffirmer (leur) attachement à cette collaboration et (leur) disponibilité à travailler pour que cette collaboration se renforce de plus en plus ».

Le Représentant de la Cedeao a dit être certain d'avoir eu une oreille attentive avec le nouveau Président. « Je me réjouis d'avance de la collaboration renforcée que nous allons avoir avec la Cei dans sa nouvelle composition », a-t-il, en effet, affirmé.

Il a, en outre, indiqué que la collaboration avec la Cei va souvent au-delà du cadre national car « il arrive souvent que la Cedeao fasse appel à des membres de la Commission électorale pour les envoyer en mission d'observation pour des élections qui se déroulent ailleurs ».

Pour lui, tout cela concourt en « l'enracinement de la bonne gouvernance et de la démocratie » dans la sous-région.