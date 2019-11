Cote d'Ivoire: Insertion professionnelle - Le Cidfor initie des rencontres « Ecole-Entreprise » au profit des élèves des lycées techniques et professionnels

La première séance qui a eu lieu le jeudi 7 novembre, au foyer du lycée technique de Cocody, avait comme invité le directeur général de la société de chocolat Cemoa, Bessi Benjamin.

Plusieurs dizaines d'élèves des lycées techniques et professionnels d'Abidjan ont pris part le jeudi 7 novembre, au foyer du lycée technique de Cocody, à la première séance d'une plateforme d'échanges dénommée « rencontre Ecole-Entreprise » initiée par le Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle (Cidfor).

La rencontre s'est tenue en présence du Directeur de la formation professionnelle initiale (Dfpi), Fofié Koffi, représentant le Secrétaire d'Etat, auprès de la ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, chargé de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Brice Kouassi. Il avait à ses côtés, la directrice générale du Cidfor, Mme Brigitte Agnissan ainsi que les responsables des lycées techniques et professionnels d'Abidjan.

Tout en saluant cette initiative, le directeur de la Dfpi a indiqué qu'elle est au cœur des préoccupations du gouvernement ivoirien. « Faire de l'employabilité des jeunes diplômés une réalité, est l'une des préoccupations de l'Etat de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi le gouvernement se réjouit et est prêt à accompagner des initiatives allant dans ce sens. Le rapprochement entre le milieu productif et l'école apparaît comme un des axes majeurs pour atteindre cet objectif », a-t-il affirmé.

A l'endroit des élèves, il a indiqué que le concept « Rencontre Ecole-Entreprise » est une réelle aubaine pour eux. Car, dira-t-il, il a pour but de susciter en eux, une motivation supplémentaire et l'envie de réussir, de devenir des futurs cadres capables de contribuer efficacement au développement économique de la société.

Pour sa part, la directrice du Cidfor, Mme Brigitte Agnissan a indiqué que cette rencontre d'échanges s'inscrit dans le cadre d'un plan d'actions global du centre. « C'est un cadre d'échanges entre professionnels et élèves qui a pour but d'améliorer la qualité de la formation dans les établissements professionnels, pour une insertion réussie et durable des jeunes diplômés », a-t-elle affirmé. Avant de poursuivre : « Notre activité s'inscrit résolument dans notre volonté d'accompagner les initiatives du gouvernement visant à apporter une solution durable à l'insertion socio-professionnelle de nos apprenants. L'employabilité, pour nous, occupe une place de choix. Car, c'est en donnant à chaque jeune l'opportunité d'être bien formé et d'obtenir un emploi que nous parviendrons à réduire considérablement la pauvreté dans notre pays ».

Au dire de Mme Brigitte Agnissan, il s'agit pour le Cidfor, à travers cette rencontre, de contribuer à l'amélioration de la qualité du travail dans les établissements du système de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, pour une insertion professionnelle réussie et durable des jeunes diplômés, en les préparant à l'emploi et aux exigences de l'entreprise.

L'invité de cette première séance est Bessi Benjamin, directeur général de la société de chocolat Cemoa, en Côte d'Ivoire, lui-même, ancien élève du lycée technique. Pendant une heure, il a édifié les élèves sur son parcours, son expérience. Il les a invités à cultiver le goût de l'effort et à être des passionnés du travail bien fait.

Créé en 2005, le Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle (Cidfor), faut-il souligner, est un organisme public qui a pour mission de contribuer au développement de la formation professionnelle par la recherche, le perfectionnement, la documentation, l'information, les moyens techniques, le conseil.