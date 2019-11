Algérie: Bladehane s'entretient avec le vice-ministre des Affaires étrangères tanzanien

Dar Es-Salam — Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Rachid Bladehane, s'est entretenu vendredi à Dar Es-Salaam (Tanzanie), avec le vice-ministre des Affaires étrangères et de la coopération Est-africaine de la République Unie de Tanzanie, Damas Ndumbaro.

L'entretien, qui s'est déroulé, en marge de la 18ème réunion ministérielle Afrique-Pays nordiques, a permis aux deux responsables de "passer en revue l'état de la coopération bilatérale et les perspectives de son développement notamment dans le cadre des prochaines échéances de l'agenda bilatéral dont la tenue de la 5ème session de la Commission mixte de coopération algéro-tanzanienne".

S'agissant de la coopération économique, l'entretien a permis d'"explorer les secteurs potentiels de coopération notamment l'énergie et l'agriculture en mettant un accent particulier sur la nécessité de mettre en contact les communautés d'affaires des deux pays en vue de faciliter et d'encourager les investissements et les échanges commerciaux entre les deux pays".

Bladehane a également abordé avec son interlocuteur "l'ensemble des questions de paix et de sécurité en Afrique notamment la situation au Mali et en Libye. L'importance d'une implication plus active de l'Union africaine et le rejet des interférences étrangères ont été soulignés".

Les deux responsables sont convenus, par la même occasion, de "poursuivre le dialogue politique et de travailler de concert pour la réalisation des aspirations communes dans l'intérêts des deux pays et des deux peuples frères".