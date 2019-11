Algérie: Festivités populaires de célébration du Mawlid Ennaboui à Béni-Abbes

Bechar — Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a présidé, vendredi à Béni-Abbes (240 km au sud de Bechar), les festivités populaires religieuses et culturelles de célébration du Mawlid Ennabaoui, en présence de milliers de fidèles venus de différentes wilayas du pays et de touristes.

Le ministre, qui est accompagné d'une forte délégation de gestionnaires et cadres du secteur et d'une délégation de l'Organisation mondiale du Tourisme (OMT), a donné le coup d'envoi des activités de célébration de cette fête religieuse à la place du 1er Novembre, appelée localement Masria.

La célébration à Béni-Abbès, dans la pure tradition, du Mawlid Ennabaoui, est marquée par des rituels spécifiques, dont le badigeonnage à la chaux des mausolées et autres lieux de culte, en hommage aux saints patrons de cette région du Sud-ouest, à l'instar du fondateur de la ville Sidi-Othmane Gherib.

Ceci, en plus de cérémonies spécifiquement religieuses telles que les séances quotidiennes (durant 7 jours) de récitation du saint Coran et de Dikr (Evocation), dans les mosquées et écoles coraniques, qui sont à l'origine du vif succès de cette fête auprès des populations, expliquent des chercheurs locaux en patrimoine.

A cette occasion aussi, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a remis des diplômes et des prix aux lauréats de différents concours initiés auparavant par plusieurs associations locales.

M.Benmessaoud a procédé, par la suite, à la réouverture officielle de l'hôtel "Rym", d'une capacité de 135 lits (y compris ceux de ses 7 bungalows) et qui relève de la chaine hôtelière "El-Aurassi", après sa rénovation totale au titre du développement et de la promotion des unités hôtelières de cette même chaine hôtelière publique.

Un investissement de plus d'un milliard de DA a été consacré à la réalisation de l'ensemble des travaux de rénovation et d'extension des capacités d'accueil de cet hôtel, réalisé au début des années soixante-dix, dans le but de faire de cette structure un pôle important pour le tourisme et promouvoir la destination Saoura, a indiqué à l'APS Lamri Abdelkader, président directeur général de cette chaine hôtelière publique.

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat poursuivra sa visite de travail dans la wilaya de Bechar par l'inauguration samedi d'un nouvel hôtel au chef lieu de la wilaya de Bechar.

L'hôtel "Akid Lotfi", qui dispose de 47 chambres et d'une capacité de 100 lits, est le fruit d'un investissement privé.

Implanté à proximité du stade du 20 Aout 1956 de Bechar, sa réalisation a permis la création de 13 emplois permanents, selon son promoteur, Lamri Dine.