Algérie: Une forte volonté pour développer le secteur de la pêche et de l'aquaculture

Oran — Une "forte" volonté pour développer le secteur de la pêche et de l'aquaculture et augmenter la production se ressent en Algérie, a souligné vendredi, à Oran, le représentant de la FAO en Algérie, Nabil Assaf.

"Il a y une forte volonté de développer le secteur de la pêche et de l'aquaculture en Algérie, dans le but d'augmenter la production", a estimé M. Assaf, dans une déclaration à l'APS, en marge du Salon international de la pêche et de l'aquaculture (SIPA 2019) qui se tient au Centre des conventions d'Oran du 6 au 9 novembre.

Le représentant de la FAO en Algérie a affirmé que le pays peut produire des centaines de tonnes de Tilapia, s'il développe la pisciculture dans les régions sahariennes et la pisciculture intégrée à l'agriculture.

M.Assaf a assuré que la FAO soutient l'Algérie dans sa démarche pour le développement de la pêche et de l'aquaculture, à travers l'organisation de plusieurs ateliers régionaux et nationaux, sur la pêche et de l'aquaculture, et le développement des zones de pêche et des abris de pêche.

Ce projet inclut plusieurs activités, dont la dernière concernait une formation dans la wilaya de Bejaia, en collaboration avec la direction de la pêche et de l'aquaculture locale, et l'institut national de la pêche et l'aquaculture, sur la fabrication de filets de pêche, au profit de la femme rurale.