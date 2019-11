Nigeria: Victor Osimhen - Ce que le Nigérian a fait de sa prime à la signature à Wolfsburg

Né à lagos au Nigeria, Victor Osimhen n'a pas eu une vie facile. Benjamin d'une famille très pauvre, celui qui est aujourd'hui l'un des joueurs les plus en vue du championnat français a dû franchir des étapes très difficile avant d'être au niveau où il est actuellement.

Dans une interview accordée à One Football, l'attaquant lillois est revenu sur ce qu'a été son enfance.

« C'était vraiment dur. Ma mère et mon père assumaient tout. On était trois garçons et quatre filles, on vivait tous dans une pièce. Mes parents avaient du mal à payer le loyer et le reste. J'étais le petit dernier, ils m'ont tous aidé. Quand ma mère est morte, j'avais 6 ans. Mon père a perdu son boulot juste derrière. C'était la fin du monde pour nous. Là d'où je viens, c'est difficile de croire en l'avenir, le quotidien est si mauvais. Personne ne peut t'aider car les gens n'ont rien. On était tous dans la survie. La seule solution, ce sont les petits boulots. À 6 ou 7 ans, il faut y aller », se souvient-il.

Benjamin et pourtant unique membre de la famille qui a eu la chance de sortir la tête de l'eau, Victor Osimhen n'a pas oublié son père ainsi que ses frères qui ont été à ses petits quand il était encore enfant.

« Quand j'ai signé à Wolsfburg, je ne me suis rien acheté pour moi avec ma prime, j'ai tout de suite acheté une maison à Lagos pour mon père. J'ai donné de l'argent à mes frères et soeurs et, aujourd'hui, tout le monde est OK dans son business. Ça me rend heureux de savoir qu'ils mangent à leur faim. Ils m'ont toujours aidé, c'est normal que je veuille changer leur vie. Aujourd'hui, ma vie est presque parfaite », a-t-il révélé.