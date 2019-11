Algérie: Criminalité - 8 personnes arrêtées à Bordj Badji Mokhtar et Tamanrasset (MDN)

Alger — Huit (8) personnes ont été arrêtées vendredi par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) à Bordj Badji Mokhtar et Tamanrasset et ce dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté, le 08 novembre 2019, lors d'opérations distinctes menées à Bordj Badji Mokhtar et Tamanrasset (6ème Région militaire), huit (08) individus et saisi 1 véhicule et 3 camions chargés de sacs de mélange de pierres et d'or brut ainsi que 7 sacs de cuivre et 4 téléphones portables, tandis que 7.000 boites de tabac ont été saisies à bord d'un véhicule tout-terrain à El Oued (4ème RM)", précise-t-on de même source.

Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté, à Sétif (5ème RM), deux (02) narcotrafiquants à bord d'un véhicule touristique chargé de 3.008 comprimés psychotropes, alors que 73.944 unités de feux d'artifice ont été interceptées à Batna et Sétif (5ème RM)".

Par ailleurs, un détachement de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté six (06) immigrants clandestins de différentes nationalités à In Guezzam (4ème RM), Tiaret (2ème RM) et Khenchela (5ème RM)", ajoute le communiqué.