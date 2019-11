Algérie: Belmadi dévoile les chantiers à venir

Après la CAN 2019, Djamel Belmadi rêve encore plus grand à la tête de la sélection algérienne. Visiblement le sacre continental n'est pas une fin en soi pour le sélectionneur des Fennecs. Du coup, à l'orée des éliminatoires de la CAN 2021, il dévoile le prochain le prochain objectif de l'Algérie.

« Notre objectif maintenant c'est le mondial au Qatar mais Il y a une qualification pour la coupe d'Afrique avant, car les éliminatoires du mondial débuteront au mois de mars, c'est encore loin », a-t-il fait savoir.

Belmadi est allé encore plus loin. A en croire ses propos, l'Algérie devra toujours être compétitive afin d'enchanter les supporters qui ont fait d'énormes sacrifices lors de la dernière CAN.

« Il faut tout remettre à zéro et commencer à retravailler dur pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Je pense qu'on a un contrat moral avec nos supporters. Ils font tout pour nous encourager et de notre côté, on fait le maximum pour être à la hauteur sur le terrain et continuer à leur offrir de la joie comme c'était le cas en Egypte », a-t-il conclu.

Djamel Belmadi a désormais livré ses ambitions. Les prochains adversaires des Fennecs sont alors prévenus.