Mali: Elim CAN 2021 - La liste des 28 joueurs Maliens avec une grosse surprise

Après une bonne CAN 2019 avec la confirmation de plusieurs jeunes joueurs au plus haut niveau, le Mali se tourne déjà vers les éliminatoires de la CAN 2021. Et ce jour, l'on connaît la liste des 28 joueurs convoqués pour affronter la Guinée et le Tchad.

Confirmé il y a quelques semaines au poste de sélectionneur des Aigles, Mohamed Magassouba marque déjà son territoire. Pour cette liste, il a pris des décisions fortes. L'attaquant du FC Porto Moussa Marega a été évincé mais la porte a été ouverte pour 3 nouveaux joueurs.

Fousseni Diabaté d'Amiens, Ibrahima Sissoko de Niort (attaquants) et Senou Coulibaly (défenseur) de Dijon font leurs premières apparitions chez les Aigles.

Pour rappel, le Mali sera face à la Guinée et au Tchad les 14 et 17 novembre prochains dans le groupe A des éliminatoires de la CAN 2021.

La liste des 28 joueurs maliens :

Gardiens de but : Djigui Diarra (Stade Malien), Adama Keita (Djoliba AC), Ibrahim Mounkoro (TP Mazembé, RD Congo).

Défenseurs : Molla Wagué (Nantes, France), Hamari Traoré (Rennes, France), Mamadou Fofana (Metz, France), Youssouf Koné (Lyon, France), Boubacar Kiki Kouyaté (Troyes, France), Falaye Sacko (Victoria Guimarães, Portugal), Massadio Haidara (Lens, France), Cheick Oumara Traoré (Lens, France), Senou Coulibaly (Dijon, France).

Milieux de terrain : Diadié Samassekou (Hoffenheim, Allemagne), Amadou Haidara (RB Leipzig, Allemagne), Kouamé Nguessan Rominique (Cercle Bruges, Belgique), Souleymane Diarra (Gaziantep FK, Turquie), Cheick Oumar Doucouré (Lens, France), Adama Noss Traoré (Metz, France), Mohamed Camara (RB Salzburg, Autriche).

Attaquants : Moussa Doumbia (Reims, France), Kalifa Coulibaly (Nantes, France), Adama Malouda Traoré (Metz, France), Moussa Djenepo (Southampton, Angleterre), Sekou Koita (RB Salzburg, Autriche), Hadi Sacko (Denizlispor, Turquie), Abdoulaye (Besiktas, Turquie), Fousseni Diabaté (Amiens, France), Ibrahima Sissoko (Niort, France).