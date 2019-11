Angola: L'Anagero devrait promouvoir le développement d'Okavango

Luanda — Le ministre d'Etat et chef de la Maison Civile du Président de la République, Frederico Cardoso, a exhorté vendredi, à Luanda, les membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de gestion d'Okavango (Anagero) à promouvoir le développement inclusif des communautés couvertes par le projet.

Plus que rationnellement et durablement exploitant les ressources de la région d'Okavango, Frederico Cardoso demande au conseil d'administration, nommé le 14 octobre, de promouvoir un développement inclusif en mettant en place des infrastructures telles que les réseaux de distribution d'eau, l'énergie , les routes et les écoles.

Selon le ministre d'État qui parlait lors de la cérémonie d'investiture des membres du conseil d'administration de l'Anagero, il est nécessaire d'amener vers les zones d'Okavango, dans la partie angolaise du projet transfrontalier, qui implique cinq pays en développement de la SADC, la possibilité de personnes de rêver à un avenir meilleur. Lors de la cérémonie au cours de laquelle Rui Lisboa a pris ses fonctions de président du conseil d'administration et Maria Lôa et Miguel Xavier en tant qu'administrateurs, Frederico Cardoso a demandé aux nouveaux responsables le dévouement aux actions entreprises par l'Exécutif dans le but de développer la région d'Okavango, située dans la partie angolaise de Cuando Cubango «C'est un travail qui nécessitera beaucoup de dévouement, de présence dans la région pour identifier en profondeur les problèmes de la population, les besoins, les priorités des communautés», a-t-il souligné.

Pour le succès de la mission, il a été suggéré une articulation permanente avec les ministères du Tourisme et de l'Environnement, des départements ministériels qui ont déjà certains programmes dans cette région. A l'issue de la cérémonie, le président de l'Anagero, Rui Lisboa, a déclaré à la presse que la priorité était de collaborer avec les différents départements ministériels afin de créer des conditions favorables pour attirer les investissements et changer l'image de la région. Il estime que la grandeur d'Okavango devrait être envisagée du point de vue des ressources en eau, de la préservation de l'environnement et du potentiel touristique, avec une superficie de 90 000 km 2, englobant les parcs nationaux de Luengue Luiana et de Mavinga. «Okavango peut encore être envisagé du point de vue d'une destination touristique potentielle, précisément pour l'exploitation de cette richesse naturelle. Nous devons enfin examiner Okavango du point de vue des communautés qui sont les véritables gardiens de cette richesse naturelle et qui devraient en être les principaux bénéficiaires », a-t-il indiqué.

Avec la création de l'Anagero, un institut qui coordonnera toutes les activités de développement de la partie angolaise du projet transfrontalier Okavango / Zambeze, l'Exécutif entend protéger et préserver les composantes environnementales et l'exploitation rationnelle de la région, en tenant compte des valeurs sociales, économiques, culturelles, scientifiques et paysagères existantes.

L'Anagero, dont le statut organique a été publié le 11 septembre dernier dans le journal officiel « Diário da República », est également destiné à exploiter le potentiel touristique et environnemental de la région d'Okavango. Le projet Okavango / Zambeze (KAZA), lancé en 1993, est la plus grande initiative transfrontalière sur le continent africain. Il concerne cinq pays de la SADC, notamment l'Angola, le Botswana, la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe.

Il couvre une superficie de 444 km 2. . La composante angolaise de cette zone de conservation Okavango / Zambeze est une zone de 90 000 km 2, comprenant les municipalités de Cuito-Cuanavale, Mavinga, Rivungo, Dirico et Nagove et fait partie de deux parcs nationaux, notamment ceux de Luenga Luana et de Mavinga. Rappelons que le 4 décembre 2018, les ministères du Tourisme, de l'Environnement et le National Geographic ont paraphé un protocole de coopération pour la conservation, la protection et la préservation de l'intégrité biologique et écologique de la zone du château d'eau de Cubango-Okavango-Zambeze ainsi que du Bassim Cubango-Okavango. Considéré comme l'un des plus grands et plus ambitieux plans touristiques au monde, Okavango / Zambeze est un projet transfrontalier en cours depuis 2015.