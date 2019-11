Angola: La ministre loue la qualité de la production artistique nationale

Luanda — La ministre d'État chargée du secteur social, Carolina Cerqueira, a loué vendredi, la qualité de la production artistique des créateurs angolais et leur contribution à l'affirmation du pays dans le contexte des nations.

Carolina Cerqueira, qui parlait lors d'un gala de remise des trophées aux lauréats du prix national de culture et arts, édition 2019, a affirmé que le produit culturel angolais gagnait de plus en plus d'espace sur le marché international, grâce à l'engagement et au dévouement des artistes, qui font tout pour élever l'Angola.

Selon la gouvernante, qui a évoqué le rôle joué par les lauréats de 2019, la contribution à la valorisation, diffusion et préservation de l'identité culturelle angolaise est une plus value pour la marque Angola.

En ce qui concerne le secteur cinématographique national, la ministre a saisi l'occasion pour lancer un défi à la nécessité d'examiner la possibilité de projeter les fondements pour la construction d'une industrie cinématographique nationale avec sa propre production, et qui ne dépend pas des subventions publiques.

Elle a indiqué que ce segment culturel était d'une grande importance, car il regroupe diverses connaissances et professions, notamment des écrivains, des musiciens.

Dans cette édition, ont été récompensés l'écrivain Agualusa, le musicien Teta Lando (à titre posthume), le plasticien Don Sebas Cassule, la Globo Dikulu, le chercheur António Domingos ?Tony Mulato", le cinéaste Dorivaldo Cortez et l'historienne Constança Ceita.