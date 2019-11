Cote d'Ivoire: Guillaume Soro - « Je suis candidat pour tourner la page des héritiers et opposants de l'ordre politique ancien »

Dans une adresse devant le Chatham House en Angleterre, un institut de réflexion basé à Londres, le président du Comité politique (Cp), Guillaume Soro, a dévoilé les raisons de sa candidature à l'élection présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire, le vendredi 8 novembre 2019.

« Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire parce que je crois que mon pays mérite de tourner la page critique et agitée des héritiers et opposants de l'ordre politique ancien, qui a fait son temps, et parce que je sais que l'heure de faire la politique autrement, en impliquant activement le peuple, a sonné ! », déclare le président du Cp.

Guillaume Soro veut s'inscrire également dans la dynamique de la réconciliation en Côte d'Ivoire car il dit avoir perçu cette "attente" de son pays. Il entend par ailleurs "poursuivre son combat" pour la promotion de la "démocratie, la justice, l'Etat de droit, le pluralisme politique". Une lutte dans laquelle il était engagé, dit-il, depuis « son adolescence ».

Sa candidature est aussi imputable à sa volonté de « mettre fin aux pressions migratoires en Côte d'Ivoire » et trouver « des solutions originales » à la problématique du chômage. Ce qui passe nécessairement par la « modernisation du système éducatif et professionnel ».

Il n'oublie pas non plus le secteur agricole sur lequel est basée l'économie ivoirienne. Guillaume Soro ambitionne de le « transformer » et le rendre plus « performant ». L'objectif sera d'aider à « l'émergence des champions économiques ivoiriens et de multinationales ivoiriennes à travers l'Afrique et le monde ».