Algérie: Benmessaoud - La promotion de l'artisanat vise le développement de cette activité

Bechar — Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud a affirmé, à Béni-Abbes (240 km au sud de Bechar), que "la promotion du produit de l'artisanat, vise essentiellement d'assurer le développement de cette activité économique".

"L'artisanat est un levier du développement local et national, d'où la nécessité de la promotion de ce segment économique pour contribuer à la diversification de l'économie nationale avec le concours des artisans et tous les acteurs concernés par son développement", a-t-il souligné en marge de la cérémonie de remise des prix à six (6) artisans issus de différentes wilayas du pays.

Cette cérémonie organisée vendredi dans la soirée à l'hôtel "Rym" de Béni-Abbes à l'occasion de la célébration de la journée nationale de l'artisan (9 novembre) et à laquelle a pris part le représentant de chef de l'état M.Akka Salah, des cadres, gestionnaires du secteur du tourisme et de l'artisanat ainsi que d'une délégation du conseil consultatif du forum international des investissements dans le secteur du tourisme, a été aussi marquée par un appel du ministre du tourisme et de l'artisanat aux artisans "pour le renforcement de la création artistique pour faire des produits de l'artisanat de véritable œuvres artistiques".

Les lauréats du concours national de l'artisanat qui est initié pour la sélection du meilleur produit artisanal et artistique purement Algérien et qui ont innové dans le domaine est revenus dans les travaux du cuivre à l'artisan Abbachi Walid, (Alger), en sculpture sur bois à Bourouba Brahim (Ouargla), au tissage de la laine à Mme Fatiha Tin (Tipaza), le prix de l'habit traditionnel à Mlle Sari Fatiha (Alger), le prix de la meilleure œuvre de céramique a été obtenu par l'artisan Mouhouss Abdelkrim (Souk Ahras), tandis que celui des matériaux divers à été obtenu par Hammadia Redha (Souk Ahras).

Auparavant le ministre du tourisme et de l'artisanat avait procédé a l'inauguration officielle de l'hôtel "Rym", situé au chef lieu de la wilaya déléguée de Beni-Abbes.

La rénovation de cette unité hôtelière, relevant de la chaine hôtelière publique "El Aurassi" a nécessité un investissement de plus d'un (1) milliard de DA, avec une capacité global de 244 lits, répartis entre 120 chambres et sept (7) bunglows, réalisés au titre de sa rénovation, selon des responsables de la même chaine hôtelière.

Cette opération qui est inscrite au titre de la stratégie national de développement des infrastructures hôtelières dans le sud du pays, intervient après celle concrétisée en février 2015 à l'hôtel Saoura de

Taghit, pour un cout de plus d'un (1) milliard DA investis par l'autre groupe hôtelier public El-Djazair, "Est un moyen destiné au renforcement des capacités d'hébergement et de restauration touristique dans la wilaya de Bechar", ont souligné des responsables du secteur.

"A travers de pareil projet, l'état contribue à dynamiser le secteur du tourisme et sa modernisation, de même que nous encourageons les investissements publics et privés dans toutes les branches des activités touristiques à travers des mesures incitatives et de facilités bancaires et administratives", a indiqué M. Abdelkader Benmessaoud, lors de son inspection des différentes structures de cet hôtel.

Le ministre a présidé en début de soirée de vendredi les cérémonies religieuses et culturelles de célébration de la fête du Mawlid Ennabaoui à la place du "1er novembre 54" en présence de milliers de fideles de différentes régions du sud-ouest et du pays.

Le membre du gouvernement a achevé sa visite de travail de deux jours dans la wilaya par l'inauguration et la mise en exploitation officielle d'un nouvel hôtel à Bechar, de 47 chambres soit une capacité d'hébergement de 100 lits, fruit d'un investissement privé.

La réalisation de cet hôtel a permis la création de treize (13) nouveaux postes d'emplois permanents, selon son promoteur.