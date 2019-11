Algérie: Téléphonie et internet - Plusieurs projets d'envergure lancés à Ghardaïa

Ghardaia — Plusieurs projets de déploiement et de modernisation du réseau en fibre optique de la wilaya de Ghardaïa ont été lancés afin d'améliorer la qualité de service en matière de téléphonie et d'Internet haut et très haut débit, a-t-on appris samedi auprès de l'antenne locale d'Algérie Télécom (AT).

"Il s'agit de nouveaux projets de raccordement par liaison en fibre optique la wilaya de Ghardaïa aux wilayas voisines et de renforcement des liaisons existantes par des câbles encore plus résistants et permettant un plus grand débit", a précisé à l'APS Mohamed Maatallah, directeur opérationnel d'AT lors d'une visite organisée au profit de journalistes de la presse nationale au niveau de ses infrastructures du Sud.

Ces actions "traduisent le souci de la tutelle d'étendre et de moderniser le réseau des télécommunications par fibre optique", a-t-il ajouté, indiquant que l'objectif de ces opérations "consiste en l'augmentation de la bande passante du Backbone national des wilayas en question en vue de sa sécurisation, l'amélioration de la qualité de services et l'interconnexion de l'ensemble des localités même les plus reculées".

Il a annoncé le lancement d'une étude pour la réalisation d'une liaison en fibre optique Ghardaïa-El Bayadh sur 370 km, ainsi que le lancement récent des travaux de raccordement en fibre optique de la wilaya de Ghardaïa avec Laghouat en passant par Berriane (80 km).

Il a fait savoir que la wilaya de Ghardaïa sera reliée à sa voisine Adrar par deux câbles en fibre optique. Le premier, de 200 km, est "en cours d'achèvement", et le second de 350 km, "est en cours de réalisation".

Le projet de modernisation de la liaison en fibre optique Ghardaïa-Ouargla sur une distance de 200 km est, quant à lui, "en phase d'achèvement", a-t-il noté, annonçant la livraison des travaux de l'autre liaison Ghardaïa-Ouargla via Zelfana et Grara (160 km).

Concernant les actions d'AT au niveau de Ghardaïa, le même responsable a fait savoir que 80 km de fibre optique reliant le chef lieu de wilaya à Metlili, Sebseb et Mansourah sont "en cours de modernisation" et 70 km à Hassi ghanem "en cours de réalisation".

M. Maatallah a, par ailleurs, précisé que le nombre d'abonnés à la téléphonie fixe s'élève à 46.000 clients, à l'ADSL à 32.200 clients et à la 4G LTE à 13.000 clients, faisant savoir que 145 appareils MSAN (Multi-Service Access Node) ont été déployés à travers la wilaya et que 15 nouvelles stations 4G LTE sont en cours d'installation pour renforcer les 25 stations existantes.

AT dispose, dans la wilaya, de 3 agences commerciales (El Menia, Ghardaïa et El Grara) et 7 points de présence (Metlili, Berriane, Ben Ghanem, Dhaya Bendhahoua, El Atteuf et Hassi lafhal). Il est prévu l'ouverture prochaine d'un autre point de présence à Hassi El Gara.