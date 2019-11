Algérie: Appel à s'éloigner des discours semant la division et le doute chez les jeunes

Medea — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakf, Youcef Belmahdi, a appelé, vendredi à Médéa, à s'éloigner des discours prônant la division et semant le doute dans l'esprit des citoyens.

S'exprimant à l'occasion de la célébration de la fête du "Mawlid En-nabaoui echarif", dont la cérémonie officielle a été organisée à la mosquée "En-nour" de Médéa, Belmahdi a déclaré que le prophète Mohamed (QSSL) "nous a appris et enseigné l'amour de la patrie et la défense de notre religion, l'islam, deux éléments indissociables et complémentaires, que tout musulman doit veiller à préserver".

M. Belmahdi, qui avait entamé une visite de travail et d'inspection de deux jours dans la wilaya de Médéa, a procédé à la pose de la première pierre d'une mosquée sis à la cité "Beziouche", au centre-ville de Médéa, avant de visiter une exposition consacrée aux érudits et ulémas de Médéa et d'assister à une cérémonie de célébration du Mawlid En-nabaoui.