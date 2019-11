Madagascar: Sortie de la promotion « Santatra » - Une grande première pour l'INTH

C'est dans la cinémathèque Canal Olympia à Andohatapenaka que l'Institut national du Tourisme et de l'Hôtellerie (INTH) a décidé d'organiser la cérémonie de remise de diplôme de sa première promotion pour le nouveau cursus « Master II en management du tourisme et de l'hôtellerie ».

L'événement s'est déroulé hier matin, en présence de toute l'équipe de l'institut, des représentants du ministère du Tourisme, de l'ambassadeur de l'Indonésie ainsi que de quelques personnalités bien connues dans le milieu de l'hôtellerie pour ne citer que Chef Lalaina, également parrain de cette promotion baptisée « Santatra ».

Une forte demande. Il s'agit bien d'une grande première pour l'INTH, puisque cette promotion est la première depuis l'ouverture de la formation 'Master II en management et du tourisme et de l'hôtellerie'. « C'est d'une importance capitale parce que le secteur du tourisme à Madagascar manque de cadres et de dirigeants » a déclaré la directrice de l'Institut lors de son discours avant d'ajouter : « La multitude de sociétés et de complexes hôteliers à Madagascar fait que la demande en professionnel dans ce secteur ne cesse d'augmenter ces derniers temps ».

Attirer les touristes. Pour sa part, le Directeur général du ministère du Tourisme représentant du ministre est particulièrement fier de ces étudiants et souhaite que ces derniers contribuent à l'atteinte de l'objectif gouvernemental qui est d'attirer plus de 500.000 touristes à Madagascar à l'horizon 2023. Pour cela, « le ministère a adopté cinq axes stratégiques : l'amélioration de la capacité d'hébergement ; la diversification des secteurs du tourisme (écotourisme, tourisme de luxe, tourisme balnéaire, etc.) ; l'augmentation du budget pour la promotion des destinations malgaches à l'étranger ; l'optimisation des moyens de transport et la répartition des richesses nationales pour valoriser le tourisme dans chaque région » a-t-il expliqué.

Après la série de discours des diverses personnalités ayant honoré la cérémonie, les étudiants ont prononcé quelques mots de remerciements avant de recevoir leur diplôme tant attendu depuis cinq ans.