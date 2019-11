Madagascar: Municipales à Tana - Ravalomanana et Rajoelina sur le terrain de campagne

On assiste actuellement au troisième duel électoral à distance entre Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina.

La commission électorale nationale indépendante interdit sur les affiches d'un candidat toute photo autre que celle du candidat. Ce qui n'empêche pas des chefs politiques de prêter mains fortes aux candidats de leurs partis politiques. C'est le cas notamment pour le TIM et l'IRK. En effet, on constate durant les quatre jours de campagne qui se sont écoulés que le président national du TIM Marc Ravalomanana et le président de la République Andry Rajoelina occupent le terrain de campagne dans la Capitale. Mais, les formes sont différentes. Si le statut de Marc Ravalomanana lui permet de s'afficher à côté du candidat de son parti Rina Randriamasinoro, celui d'Andry Rajoelina l'interdit de faire de même avec le poulain de l'IRK Naina Andriatsitohaina.

Là où il passe, le tandem « Dada-Rina » n'hésite pas à défendre sa cause auprès des électeurs d'Antananarivo. Aucune disposition légale n'empêche d'ailleurs le président national du TIM d'appeler directement les électeurs à voter pour Rina Randriamasinoro. Quant au président de la République Andry Rajoelina, il était descendu ces derniers jours dans des EPP des bas -quartiers pour distribuer des kits scolaires et des « Rakibolana » aux élèves démunis de la Capitale. Ne pouvant pas emmener avec lui Naina Andriatsitohaina, force est de reconnaître qu'Andry Rajoelina veut faire jouer ses actions et l'autorité de l'Etat en faveur du candidat de l'IRK.

Nouveau duel électoral à distance. Pour bon nombre d'observateurs, les Municipales d'Antananarivo s'apparentent à un nouveau duel électoral à distance entre Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana. Ce duel électoral à distance avait eu lieu pour la première fois en 2007 lorsqu'Andry Rajoelina s'est présenté à l'élection du maire d'Antananarivo. Marc Ravalomanana était président de la République à l'époque. Après ce premier duel électoral à distance, les deux personnalités se sont directement affrontées au second tour des présidentielles de 2018. Un deuxième duel électoral à distance entre Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina a eu lieu lors des Législatives du 27 mai 2019. Et on assistera au troisième le 27 novembre prochain.

Les deux personnalités politiques connaissent la bataille électorale à laquelle ils se livrent actuellement. Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina étaient déjà élus maires de la Capitale, le premier en 2001 et le second en 2007. Les Municipales d'Antananarivo du 27 novembre prochain peuvent être considérées comme un nouveau test de popularité pour les deux personnages politiques qui continuent de dominer l'échiquier politique à Madagascar. En tout cas, la campagne électorale pour les deux scrutins du 27 novembre est à son cinquième jour aujourd'hui. L'ambiance reste généralement calme. L'indifférence de la population risque d'avoir d'impact négatif sur le taux de participation. Les partisans des candidats se livrent pourtant à des escalades verbales dans les réseaux sociaux. A Tana, la journée d'hier a été marquée par la tenue du « Donakafon'Analakely », un débat public organisé par et à l'attention des employés de la commune urbaine d'Antananarivo. Les cinq candidats ont tous répondu à l'invitation.