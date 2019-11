Madagascar: Foire économique de la SAVA - Franc succès pour la première édition

Les organisateurs promettent de l'innovation à la prochaine édition.

« La Foire économique de la SAVA du 24 au 27 octobre 2019 a ravivé à Sambava la mémoire d'un tel évènement qui existait pour la dernière fois en 1968 ». C'est ce qu'on peut lire dans un communiqué de presse publié par les organisateurs de l'évènement. Ainsi, « plus de 5.000 visiteurs venus de la même région, des acteurs économiques aussi bien que des touristes nationaux et internationaux s'y sont convergés pour visiter les 81 stands présentés par les exposants ». L'évènement a permis aux exposants - des groupements de petits producteurs jusqu'aux sociétés industrielles et commerciales - de révéler et de proposer au grand public des produits agricoles, artisanaux et d'équipements agro-industriels reflétant la thématique « Assurer la qualité, garantir les ventes ».

Outre les expositions, des ventes se sont également effectuées. Notamment, les produits phares de la SAVA qui sont la vanille et le coco. D'ailleurs, les connaisseurs de la filière vanille n'ont pas manqué l'occasion de clamer haut et fort que la vanille malgache est de meilleure qualité. Par ailleurs, les discours des officiels comme le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, du ministre de la justice, du président de la fédération des chambres de commerce de Madagascar n'ont fait qu'encourager les organisateurs et les exposants sur l'importance d'un tel évènement. Bref, la première édition de la foire économique de la SAVA était un succès collectif selon les organisateurs. La seconde édition quant à elle est prévue du 22 au 25 octobres 2020 prochains.