Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Après sa reddition, un ex-Nyatura sensibilise à Masisi

Le colonel autoproclamé, Adelar Havugimana du groupe rebelle Nyatura/Forces démocratiques pour la défense des droits humains, (FDDH), s'est rendu aux FARDC à Katonotobo, en groupement Nyamaboko dans le Masisi( Nord-Kivu) depuis le lundi 4 novembre dernier. Depuis, l'ex-chef rebelle s'adonne à une campagne de sensibilisation de ses compagnons d'armes restés en brousse.

Dans un message à la presse, jeudi 7 novembre, ce dernier affirme s'être rendu aux autorités pour obtempérer au mot d'ordre du gouvernement congolais qui a sommé tous les animateurs des mouvements rebelles à participer à la pacification du pays, faute de quoi ils y seront contraints. D'autre part, Adelar indique n'avoir constaté aucun intérêt à combattre contre la République, alors qu'il y a lieu de servir sous les couleurs nationales.

L'ancien chef rebelle reconnait que l'expérience qu'il a passée dans les forêts de Masisi n'a jamais abouti à des résultats escomptés. Il espère que sa contribution à la restauration de la paix permettra à la province du Nord-Kivu de booster son développement qui a connu un retard significatif à cause des rébellions qui s'y sont succédées depuis l'avènement de l'AFDL.

C'est d'ailleurs dans cet ordre d'idées qu'il adresse un message pathétique à l'égard de tous les groupes armés, les exhortant à suivre ses pas. Car, estime-t-il, beaucoup reste à faire au sein de l'armée et même dans la vie civile.

« J'ai vu qu'il n'y a plus de raison de rester en brousse. J'ai accepté de céder les outils de guerre que j'utilisais et même quelques jeunes avec qui je travaillais en brousse. A ceux qui y sont restés, il n'y a vraiment aucun avantage à rester là. Celui qui est prêt à travailler avec les FARDC, doit se fasse recenser ou si on se trouve incapable de faire l'armée, il y a beaucoup à faire dans la société. Mais rester dans la rébellion, c'est inutile. C'est ça ma prière envers eux », dit-il.

Lors de sa reddition aux FARDC, l'ancien chef rebelle Adelar Havugimana était suivi de 7 de ses hommes munis de 3 armes, 2 grenades et un outil de communication.

Il faut également indiquer que depuis quelques mois, le nombre des redditions de combattants des groupes armés au Nord-Kivu s'accroît de plus en plus. Par exemple, depuis octobre, on dénombre au moins 50 ex-rebelles de la seule faction de Force démocratique pour la Défense des Droits humains/Nyatura qui ont déposé leurs armes.

Pour le fonctionnaire délégué du gouverneur à Luke où nombreux de ces miliciens opéraient, il s'agit d'une victoire et un pas de plus pour le retour de la sécurité dans la région du Nord-Kivu.

Toutefois, Aima Ntihemuka reconnait que ces redditions sont le fruit d'une sensibilisation intense des autorités de base. De son côté, celui-ci appelle d'autres porteurs illégaux d'armes qui trainent à bien s'inscrire dans la logique du président de la République, celle de la consolidation de l'autorité de l'État dans la zone