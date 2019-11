Cote d'Ivoire: Pluies diluviennes/Adzopé, Agboville - Le ministère en charge de la Solidarité soulage les familles sinistrées

Victimes des récentes pluies, 49 familles de la commune d'Adzopé ainsi que 200 d'Agboville ont reçu le réconfort du gouvernement.

Une délégation du Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté conduite par son directeur de cabinet, Abdoulaye Bamba, représentant la Ministre Mariatou Koné, s'est rendue dans ces 2 localités le vendredi 8 Novembre.

A Adzopé, première étape de cette visite, ce sont des vivres et non vivres composés de riz, d'huile, de pâte alimentaire, de savons, de nattes d'une valeur d'environ 5 millions qui ont été remis aux 49 familles sinistrées issues des quartiers « Kaudjis », « Ancien Tago » et « Amahou Koenin ».

Reconnaissantes, elles n'ont pas manqué de traduire leurs gratitudes aux envoyés de la ministre Mariatou Koné.

« Votre présence à nos côtés ce matin est un énorme soulagement. C'est le signe que le Gouvernement pense à nous. Nous disons donc merci à la Ministre qui est promptement venue nous apporter tous ces vivres » a témoigné Lato Lydia, leur porte-parole.

A Agboville, seconde étape de cette visite de compassion, ce sont également des vivres et non vivres d'une valeur d'environ 14 millions qui ont été remis aux 200 familles sinistrées provenant des quartiers Ballet, Artisanal et Odienebougou. Soit un total de 19 millions de francs CFA.

Saluant cet appui du Gouvernement, Kouassi Kanga, l'un des sinistrés d'Agboville a plaidé pour que les autorités municipales procèdent régulièrement aux curages des caniveaux. Selon lui, cette action de la mairie pourrait réduire les risques d'inondation.