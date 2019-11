Cote d'Ivoire: Marcel Amon Tanoh aux militants - «Le Rhdp, c'est le chemin du rassemblement des filles et fils de la Côte d'Ivoire »

Haut patron de la" Journée du militant", Marcel Amon Tanoh a invité les femmes et hommes à faire confiance au Rhdp et à son président, Alassane Ouattara.

Pour lui, cette formation politique se veut le creuset de rassemblement de tous les enfants de la nation ivoirienne.

« Sachez chers militants que personne ne pourra nous détourner du vrai chemin qu'est celui du Rhdp. C'est le chemin du rassemblement des filles et fils de la Côte d'Ivoire. C'est le chemin de l'houphouëtisme vrai et non dénaturé et vidé de sa substance.

C'est le chemin de la démocratie où chacun est libre de faire son choix, de partir et de revenir comme bon lui semble. C'est le chemin de la paix retrouvée, du vivre ensemble, de la stabilité et du progrès de la Côte d'Ivoire. Notre objectif est que chaque Ivoirien ressente le taux de croissance à son niveau», a-t-il expliqué.

Fils du Sud-Comoé, il a déclaré que la coalition des houphouétistes reste ouverte à tous, sans distinction religieuse et ethnique.

« Que celui qui veut partir du Rhdp parte, mais aussi, que celui qui veut revenir revienne, car il y a de la place pour tout le monde. Ensemble, donnons-nous la main dans l'intérêt supérieur de la nation. Tuons la méfiance et la peur pour servir de tout cœur le développement.

Faisons de notre pays une nation enviée grâce à sa stabilité, son développement et son rayonnement. Et la seule valeur sûre pour ce développement est le Rhdp et son président Alassane Ouattara. Un homme de vision et d'actions », s'est-il convaincu.