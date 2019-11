Algérie: Ligue 2 - L'OM prend le large, l'USMAn enfonce l'USMH

Alger — L'Olympique de Médéa a creusé l'écart à six points en tête de la Ligue 2 algérienne de football, en dominant l'Amel Boussaâda (2-1) en match disputé samedi soir au stade Imam Lyès pour le compte de la 12e journée, ayant vu le RC Relizane remporter le derby de l'Ouest contre l'OM Arzew (3-2), au moment où l'USM Annaba a enfoncé l'USM El Harrach dans le duel des mal classés (4-2).

C'est cependant l'OM qui a réalisé la meilleure opération de cette journée, en portant son capital à 28 points, soit à six longueurs de son Dauphin, le WA Tlemcen, qui de son côté a complètement raté le coche, en concédant une défaite inattendue chez le mal classé MC EL Eulma (2-1).

Certes, après l'ouverture du score par Zerguine (50'), les Zianides avaient bien réagi, en égalisant par Oukil (76'), mais ils sont très vite retombés dans leurs travers, en concédant un nouveau but devant Kadous (85').

A l'instar du WAT, d'autres clubs sociétaires du peloton de tête sont passés à côté ce samedi, dont certains sur leurs propres terrains, comme ce fut le cas pour le RC Arbaâ et l'AS Khroub, forcés de partager les points chez eux, respectivement avec la JSM Béjaïa et le MC Saïda, sur le même score d'un but partout.

Le RCA peut même s'estimer heureux d'avoir sauvé les meubles, car ayant commencé par être longuement mené au score, avant de parvenir à arracher l'égalisation, par l'intermédiaire de Doumi (54').

Le RC Relizane a donc été un des rares pensionnaires du peloton de tête a avoir empoché les trois points au cours de cette 12e journée, et c'était à l'arrachée, puisque l'OMA lui tenu la dragée haute dans ce derby de l'Ouest, ayant connu un scénario complètement fou.

En effet, après l'ouverture du score par Derrag (4'), les visiteurs ont rapidement égalisé, par Senabi (6'), ce qui cependant n'a pas affecté le RCR outre mesure, puisqu'il a vite repris l'avantage au score, par Kouriba (7'), avant que le vétéran Mohamed Seguer ne corse l'addition à la 59'.

Mais loin de s'être avoué vaincu, l'OMA a continué à jouer l'attaque à outrance, menant la vie dur au RCR, surtout après avoir réussi à réduire la marque par El Bahari à la 68'. Ainsi, malgré l'avantage du terrain et le soutien du public, le RCR a connu une fin de match des plus difficiles, et c'est vraiment par chance qu'il a réussi à conserver son avance jusqu'au coup de sifflet final (3-2).

Autre match à avoir connu un scénario palpitant, le choc des mal classés USM Annaba - USM El Harrach, ayant tourné finalement à l'avantage des Tuniques Rouges (4-2).

Après l'ouverture du score par Boudina (37'), le défenseur Harrachi, Abdet, a commis une grosse erreur, en marquant lui-même contre son propre camp, à la 45'+2.

Cependant, et conscients qu'il s'agissait d'un match à six points et qu'il fallait donc impérativement réussir un bon résultat, les Jaune et Noir sont repartis à l'abordage et sont parvenus à leurs fins, d'abord grâce à Bayod, ayant réduit le score à la 58', puis Abdet, qui s'est bien racheté de sa boulette, en égalisant à la 69'.

Un scénario complètement fou, qui a donné lieu à un autre dans la foulée, puisqu'au moment où les Harrachis pensaient repartir avec le point du nul, l'USMAn a bénéficié d'un penalty à la 90', et il fut transformé par Boukemia (3-2).

Abattus de laisser filer ce précieux point après tant d'efforts, les Jaune et Noir se sont complètement effondrés dans le temps additionnel, au point de concéder un quatrième but, devant ce même Boukemia (90'+3).

Plus tard dans la soirée, le MO Béjaïa a dominé la JSM Skikda grâce à un but unique, signé Soltane à la 51', au moment où l'ASM Oran a amené un précieux nul de son déplacement chez le DRB Tadjenanet (1-1).

Les choses avaient pourtant bien commencé pour le club hôte, ayant ouvert le score dès la 31' par Chettaf, avant de concéder l'égalisation devant El Habiri (68').