Algérie: Futsal - Vers la création d'une Coupe maghrébine inter-mosquées

Oran — Une Coupe maghrébine inter-mosquées de football en salle (futsal) est en phase de réflexion en vue d'être lancée prochainement, a-t-on appris du président de l'association "Nedjma" de jeunesse et des sports inter-wilayas.

Ce projet viendrait couronner "le franc succès" que connaît la Coupe d'Algérie inter-mosquées, dont la troisième édition a été clôturée samedi soir par l'organisation de la finale à la salle omnisports Akid-Lotfi à Oran, a indiqué à l'APS le président de l'association "Nedjma", Cherif Bourenane en marge de cet événement.

Selon le même interlocuteur, l'initiative algérienne dans ce registre a eu des échos favorables dans le monde arabe en particulier où l'on commence à organiser des épreuves du même genre en Tunisie, Jordanie et dans la Bande de Ghaza, en Palestine.

"C'est une grande fierté pour nous en tant qu'association algérienne d'avoir innové en organisant ce genre de tournois, donnant ainsi des idées à d'autres associations dans le monde arabe, et même en Europe d'en faire de même", s'est réjoui M. Bourenane, rappelant que l'objectif principal de l'organisation de tels évènements "est l'implication des hommes de culte dans la lutte contre la violence physique et verbale dans les stades et autres espaces de sport, vu la place spéciale qu'occupent ces hommes dans la société".

Cependant, et comparativement aux deux premières éditions déroulées en 2017 et 20018, la Coupe d'Algérie inter-mosquées de cette année a buté sur des obstacles d'ordre financier, a regretté le président de "Nedjma", notant que son association n'a pas bénéficié cette fois-ci d'un apport conséquent de la part des principaux parraineurs de la compétition, à savoir, le ministère de la Jeunesse et des Sports et celui des Affaires religieuses et des wakfs.

La troisième édition de la Coupe d'Algérie inter-mosquée a été remportée par l'équipe de la Mosquée Bouziane-El Hadjadji de Saïda qui a battu en finale son homologue de la Mosquée Khadidja-Bent Khouwayled d'Annaba sur le score de deux buts à un.

Huit équipes ont pris part à la dernière étape de l'épreuve dans la capitale de l'Ouest. Elles ont validé leur billet à ce tournoi après avoir passé avec succès des tours préliminaires au niveau de leurs communes, daïras, wilayas et régions respectives.

Plus de 25.000 joueurs représentant environ 900 équipes ont pris part cette année à cette compétition dont la finale a coïncidé avec la célébration du "Mawlid ennabaoui echarif", rappelle-t-on.