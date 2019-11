Algérie: Ligue 1 - Le CRB tombe à Constantine, le MCO et le CSC reviennent au galop

Alger — Le coleader du championnat, le CR Belouizdad, n'a pu passer avec succès le difficile obstacle dressé par le CS Constantine qui a réussi à lui infliger sa première défaite de la saison, et qui recolle au peloton de tête en compagnie du MC Oran petit vainqueur du NC Magra, alors que le "Clasico" de cette journée, MCA-JSK, est programmé pour mercredi prochain, en raison de la participation du "Doyen" aux 8e mes de finale de la Coupe arabe des clubs champions.

La défaite du CRB devant le CSC a été le fait saillant de cette journée. Un magnifique but de Benayada (36e) a scellé le sort de cette rencontre qui a vu le coach belouizdadi, Abdelkader Amrani, tomber devant son ancien club constantinois. Ce succès ôi combien précieux permet aux "Sanafirs" de revenir dans la course en s'installant à la 5e place (15 pts), à une longueur du duo, MC Oran-JS Saoura, vainqueurs respectivement du NC Magra (1-0) et de l'US Biskra (2-1).

Si les Oranais ont fait l'essentiel en se contentant du but de Frifer (38e), par contre les gars de la Saoura, lourdement battus en match retard par l'USM Alger (1-4), ont du attendre la 2e mi-temps pour renverser une situation fort compromise. Menés dés la 7e minute par un but de Messaadia, ils ont fait appel au punch de Hamia auteur du doublé (56e et 66e sur penalty) pour s'assurer les 3 points de la victoire et garder ainsi le contact avec le groupe de tête.

Le derby algérois, USM Alger - NA Hussein-Deu, s'est termine sur un score vierge (0-0). Les deux équipes ont réussi l'exploit de rater chacune un penalty. D'abord, l'USMA par Cherifi (70e) puis le NAHD par Yaya (90e). Un nul qui arrange beaucoup les plus les "Sang et Or".

Les deux équipes des "Hauts-plateaux" ont gagné ce samedi. Le CABB Arreridj devant le Paradou (2-0) et l'ES Sétif face à l'USM Bel-Abbes (2-1). Une victoire qui leur permet de respirer beaucoup mieux et se dégager de la zone rouge dans laquelle s'enlisent dangereusement l'US Biskra (9 pts), l'ASO Chlef et le NC Magra (8 pts) et le Paradou (7 pts). Ce dernier est beaucoup plus préoccupé par son aventure africaine en se qualifiant avec brio pour la phase des poules.