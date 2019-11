Angola: Le CFB prévoit l'ouverture de la route Huambo / Caála

Huambo — Le Chemin de fer de Benguela (CFB) prévoit, dans un proche avenir, l'ouverture de la route Huambo / Caála, comme dans la province de Moxico (Luena / Luau), pour répondre aux besoins des deux principales régions du plateau central, avec l'amélioration du transport de passagers et de marchandises.

C'est ce qu'a informé à la presse cette semaine , le président du Conseil d'administration de cette société publique, Luís Teixeira, à l'occasion du conseil consultatif du ministère des Transports, clôturé vendredi sous la devise «Reliant les Angolais. Relions-nous au monde". Le gestionnaire public a dit que pour l'ouverture de la route Huambo / Caála, il était nécessaire un train plus léger avec une grande possibilité d'accélération, contrairement à ceux habituels, pour couvrir les 23 kilomètres qui séparent les deux villes principales du plateau central en seulement 30 minutes.

Luís Teixeira a indiqué que l'un des principaux défis actuels du CFB avait trait à la maintenance des infrastructures et des équipements, l'exploitation et la monétisation du secteur des transports et des chemins de fer grâce à l'établissement de partenariats avec ce secteur entrepreneurial en tenant compte du développement économique à réaliser. Pour cette raison, il a fait savoir que l'institution s'intéressait à la formation des techniciens du CFB, ainsi qu'aux questions relatives à la sécurité ferroviaire, avec l'installation du système de positionnement global (GPS). Créée le 27 novembre 1902, le CFB dispose d'une ligne ferroviaire de 1 344 kilomètres, partant de la ville portuaire de Lobito (Benguela), traversant l'intérieur du pays pour atteindre Luau, dans la province de Moxico, point de liaison avec les République démocratique du Congo et de la Zambie.

Le CFB compte 67 gares, de Lobito à Luau, à la frontière avec la RDC, et une flotte de 56 locomotives, dont 48 acquises auprès de la multinationale américaine General Electric (GE Transportation), et 89 wagons, entre les 1ère, 2e et 3e classes. Sur ces 67 gares, sept ont été construites dans un nombre égal de municipalités de la province de Huambo: Chinnjenje, Ucuma, Longonjo, Caála, Huambo, Chicala-Cholohanga et Cachiungo. Avec une extension territoriale de 35.771 kilomètres carrés, la province de Huambo a une population de deux millions d'habitants, 519 mille 309 habitants, répartis dans 11 municipalités.