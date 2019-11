Angola: La médiathèque "Abel Abraão" déjà opérationnelle à Cuito

Cuito (Angola) — La médiathèque "Abel Abraão" de Bié, localisée dans la ville de Cuito, a été mise en service samedi, peu après son inauguration au cours d'une acte présidé par le ministre des Télécommunications et des Technologies de l'information, José Carvalho da Rocha.

Cette installation de 180 places dispose d'un auditorium de 122 places, d'une connexion Wi-Fi gratuite, de 14 téléviseurs d'entreprise, d'une cafétéria de 24 places, d'un espace de lecture de 164 places, de 86 ordinateurs de bureau et de 25 appareils de lecture numérique (iPads) Dispositifs de jeux vidéo. Elle a aussi un espace de Culture pour 300 personnes.

A l'occasion, le ministre des Télécommunications et des Technologies de l'information, José Carvalho da Rocha, a déclaré que l'ouverture de la médiathèque «Abel Abraão» répondait à l'orientation du Titulaire du pouvoir exécutif, João Lourenço, qui vise à améliorer de plus en plus la vie des populations.

Il a appelé les utilisateurs à utiliser l'infrastructure de manière responsable et s'est engagé à continuer à promouvoir et à mettre en œuvre des solutions technologiques qui rapprochent de plus en plus la population des services, à promouvoir davantage la massification des technologies de l'information et de la communication et à réduire la fracture numérique.

A son tour, le gouverneur de Bié, Pereira Alfredo a considéré l'infrastructure comme imposante, notant qu'elle offrirait un nouveau panorama architectural, comblerait un vide dans la ville et offrirait du temps de loisir aux jeunes et adolescents.

Le réseau de médiathèques d'Angola vise à obtenir l'accès et la pleine participation de la société angolaise à la société de l'information et du savoir, à renforcer les systèmes éducatifs angolais et à contribuer au développement économique et social de l'Angola.

La Médiathèque, inaugurée dans le cadre des festivités du 44e anniversaire de l'indépendance nationale qui sera célébrée lundi 11 novembre, a été baptisée «Abel Abraão» en l'honneur du journaliste à la retraite de la Radio nationale angolaise (RNA), pour la couverture remarquable de la guerre postélectorale de 1992.