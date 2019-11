Algérie: Algerie-UE - Un séminaire sur le Programme d'actions pour le développement de l'Agriculture lundi à Alger

Alger — Le programme d'actions pilote (PAP-ENPARD) cofinancé par l'Algérie et l'Union européenne pour le développement rural et l'Agriculture tiendra lundi à Alger son séminaire de capitalisation, a indiqué dimanche un communiqué de la PAP -ENPARD.

"Le séminaire regroupera l'ensemble des partenaires et des acteurs publics et privés impliqués dans le développement des territoires ruraux publics et privés", a affirmé la même source en citant les secteurs de l'Agriculture, l'intérieur et des collectivités locales, la formation professionnelle, le tourisme, l'artisanat, la direction des forêts, ainsi que des groupements professionnels d'artisans producteurs et de chercheurs universitaires.

Ce séminaire, placé sous le thème "Des ressources valorisées... des territoires dynamisés" vise à restituer les principaux acquis du programme, notamment dans ses côtés innovateurs pour le développement des territoires ruraux.

Quant aux résultats escomptés du PAP ENPARD, la mise en place d'un processus participatif pour l'identification de projets de développement rural durable dans les wilayas pilotes de Sétif, Ai Temouchent, Tlemcen et Laghouat.

Ce programme devrait également permettre la mise en valeur des ressources et des produits locaux et l'amélioration de leur qualité en vue de leur mise sur le marché et enfin le renforcement de la communication et de l'information sur les initiatives entrepreneuriales des acteurs locaux.

Pour obtenir ces trois résultats, une coordination du programme a été mise en place. Elle est composée de représentants du ministère de l'Agriculture du développement rural et de la pêche et du ministère du tourisme et de l'Artisanat.

Elle est également appuyée par une assistance technique (ATA) composé de neuf experts permanents coordonnant les missions d'experts à court terme.

Le programme d'action pilote (PAP ENPARD) pour le développement rural et l'Agriculture, a pour objectif général de contribuer à l'amélioration des conditions de vie par l'augmentation des revenus et de l'emploi en milieu rural.

Le programme qui a été démarré le 1er septembre 2016 s'achèvera en décembre 2019.

Outre les quatre wilayas pilote, il concerne également 13 wilayas par l'intermédiaire de 5 projets mis en œuvre par des organisations de la société civile (OSC) algérienne (AREA-ED et FEC) et européennes (CARI, BEDE et HI).

Le PAP ENPARD touche plusieurs secteurs dont le tourisme, l'artisanat, l'agriculture, la formation professionnelle, l'action sociale, les forêts et le monde privé et associatif qui sont associés à sa mise sur pied.

Durant ces trois dernières années, ce programme a permis d'identifier 30 territoires dans 17 wilayas où 160 associations et 200 initiatives privées ont été appuyées par des formations de l'accompagnement et des subventions.