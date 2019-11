Congo-Kinshasa: 1er forum citoyen sur la Gouvernance - La participation citoyenne aux réformes démocratiques au cœur des discussions

Du 6 au 8 novembre 2019, les acteurs de la société civile membres des Confessions religieuses, les ONG de défense des droits humains, de développement, les mouvements citoyens ainsi que les organisations de droits spécifiques des femmes de la RD Congo, se sont réunis à Kinshasa, dans la salle Arche de la clinique Ngaliema, dans le cadre d'un forum citoyen sur la Gouvernance démocratique.

Objectif, définir les voies et moyens capables de renforcer l'accompagnement citoyen des réformes démocratiques par la compréhension commune des questions de réformes démocratiques devant avoir lieu au cours de la législature 2019-2024. Définir aussi les axes prioritaires de réformes envisageables, au cours de la législature en cours, les couler dans un cahier des charges en vue d'un plaidoyer à court, à moyen et à long terme. Et ce, enfin, d'envisager une forte collaboration entre eux pour le suivi de la mise en œuvre des recommandations contenues dans ledit cahier des charges.

Visiblement préoccupés par la persistance de l'impunité en RDC, ainsi que les menaces et autres actes de violation des droits humains, l'Initiative Alternatives et Initiatives citoyennes pour la gouvernance démocratique (I-AICGD ASBL) et tous les autres membres ayant participé aux trois ateliers du 1er forum sur la gouvernance démocratique, prenant en compte les mutations intervenues à la suite des élections du 30 décembre 2018, l'installation de nouvelles Institutions ainsi que "la volonté affichée par les autorités publiques à ne ménager aucun effort pour aboutir à un changement radical mettant l'homme au centre de tout, ont, de manière générale, demandé aux différentes institutions de la RDC de s'impliquer dans le processus de consolidation des acquis de l'alternance pacifique en observant un comportement républicain et responsable pour la promotion de la gouvernance démocratique dans notre pays", souligne le communiqué final de ces assises.

Pour les participants de ce forum, il est nécessaire de veiller à prendre des mesures urgentes susceptibles de réserver à l'avenir des conditions propices à la tenue des élections plus fiables et transparentes, d'une part, et d'éviter le renouvellement des mêmes facteurs défavorables, d'autre part, pour faire de la tenue des élections une occasion d'affermissement de la démocratie et vecteur des valeurs qui en découlent.

Pour ce faire, les participants à ce 1er forum citoyen sur la gouvernance démocratique ont formulé les recommandations visant à adopter un plan stratégique des réformes dans le domaine de gouvernance démocratique, en général, et sur les questions électorales, en particulier. Ils ont, dans cette même optique, recommandé la modification de la loi sur l'identification et enrôlement des électeurs de telle sorte à avoir cette opération de manière régulière ; instituer un mécanisme d'évaluation à mi-parcours des délégués de la société civile à la CENI ; privilégier la restructuration de la CENI afin d'assurer aux parties prenantes l'égalité des chances à la compétition électorale ainsi que la professionnalisation de son travail.

Comme si cela ne suffisait-il pas, ce forum est favorable au retour à l'élection du Chef de l'Etat à la majorité absolue, l'élection des gouverneurs au suffrage universel direct, le contrôle régulier des activités de la CENI et la mise en place d'un cadre de dialogue entre les parties prenantes.

Au final, un accent particulier a été mis sur la question de savoir quels seraient les mécanismes à mettre en place pour assurer aux citoyens un plein accès à la justice, au respect des droits de l'Homme, de lutte contre la corruption.Ce forum a été organisé par l'I-AICGD grâce à l'appui d'Open Society for southern Africa. Il a mobilisé la collaboration des organisations sœurs de la société civile, l'ASADHO, l'ACAJ et Cie.