En marge de son concert live prévu vendredi 15 novembre prochain dans le complexe ShowBuzz à Kinshasa, l'artiste Innocent Balume dit Innoss'B a, lors de la conférence qu'il a animée, jeudi 7 novembre dernier, mis au clair ses convictions et ses ambitions.

C'est d'ailleurs, sans détours, qu'il a affirmé et réaffirmé être désormais dans la cour des grands. Déjà, il a invité ses fans à venir nombreux dans ce concert spécial "Yo Pe", l'opus à millions des vues sur youtube qui fait rage partout dans le monde.

Après une tournée en Europe notamment, à Paris, la capitale française où il a livré un concert au Dock Pullman à la fin du mois d'octobre dernier, "le jeune leader" a rejoint Kinshasa, il y a quelques jours, pour des spectacles de hautes factures dont le tout premier s'avère celui qui aura lieu au complexe Showbuzz. Confiant en son talent, Innoss'B s'attend en effet à frapper fort, pour ainsi démontrer de sa puissance au sein de l'agora musicale congolaise. «Si moi-même je ne me fais pas confiance, personne ne le fera non plus à ma place. Je fais confiance à mes aptitudes également. Loin d'être irrespectueux, Je suis déjà dans la cour des grands. Je suis majeur, je suis responsable de ce que je dis, tout en espérant déranger aucun artiste », a-t-il déclaré.

Et, au-delà de toutes sortes des polémiques sur les réseaux sociaux, Balume Innocent a mis les points sur les "i", en soulignant par ailleurs qu'il a été véritablement sollicité, pour la reprise de la chanson Yo Pe, par l'artiste tanzanien Diamond qui était, du reste, tombé amoureux de la première version de cette chanson. « Je suis heureux que vous soyez là aujourd'hui. Je tiens à vous signaler que j'avais échangé avec Diamond. Il était fou de ma chanson. Il m'a personnellement écrit sur mon compte Instagram. Et puisque c'est un grand artiste que j'admire du côté de l'Afrique de l'Est, voilà pourquoi j'ai aussi accepté [ce featuring, ndlr] », a-t-il précisé. Il a, dans la foulée, appelé les kinoises et kinois à venir nombreux le 15 novembre prochain profiter de vivre en live cette chanson qui a déjà dépassé le seuil de 27 millions sur YouTube. «J'en profite pour lancer un appel à tous mes fans de venir vivre en live la chanson du moment, j'espère que cette salle va refouler du public », a-t-il ajouté.

L'accès à ce concert est de 15$ par personne et 50$ pour les places VIP.