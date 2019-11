Angola: Un diplomate angolais souligne l'importance historique du 11 novembre

Cabinda — L'ambassadeur d'Angola en République du Zimbabwe, Agostinho Tavares, a affirmé à Harare que le 11 novembre 1975 avait une signification historique dans la vie de tous les Angolais, car c'est le jour où le peuple a conquis sa liberté contre le joug colonial.

Un communiqué de presse parvenu samedi à Angop à Cabinda indique que le diplomate s'exprimait vendredi alors qu'il anticipait les célébrations du 44e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale.

À l'occasion, Agostinho Tavares a rappelé aux membres de l'ambassade et de la communauté angolaise au Zimbabwe que l'indépendance était un bien qui promeut dans la vie des Angolais la prospérité, la force et la détermination à construire et à reconstruire le pays, à promouvoir l'unité nationale et le développement du pays.

C'est une date qui reflète le sentiment patriotique, rappelant tous ceux qui ont versé leur sueur et leur sang, des héros anonymes, des hommes, des femmes et des jeunes qui ont sacrifié leur vie pour une cause juste, la liberté et l'indépendance, a-t-il indiqué.

Il convient de noter que la mission diplomatique angolaise au Zimbabwe a organisé vendredi, dans l'une des salles de l'ambassade, une exposition photographique commémorant les 44 ans d'indépendance nationale.

L'exposition présente des œuvres allant de la lutte de libération nationale à l'indépendance en 1975, du processus de paix définitif, des gains de la paix et du développement des infrastructures sociales et économiques du pays.

En République du Zimbabwe, la communauté angolaise se localise, outre Harare, dans les provinces et villes de Bulawayo, Victoria Falls, Tsholotsho, Hwange, Dete, Gwere, Zambesi River, Mutare et Binga.