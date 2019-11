Soudan: Hamdok s'adresse à la communauté soudanaise à Bruxelles

Bruxelles — La sortie du Soudan de l'isolement international, son retrait de la liste des États qui parrainent le terrorisme et l'instauration d'une paix durable et globale sont les principaux défis du gouvernement de transition, a déclaré le Premier ministre Abdallah Hamdok.

S'adressant à la communauté soudanaise à Bruxelles dimanche soir, Hamdok a passé en revue les principales caractéristiques du programme de la période de transition visant à instaurer une paix globale, juste et durable, ainsi qu'à mettre fin aux souffrances des citoyens vivant dans les camps de personnes déplacées et aux réfugiés.

Le Premier ministre a ajouté que la deuxième priorité du gouvernement était de faire face à la crise économique, soulignant que si le système économique était géré avec sagesse et connaissance, il pourrait surmonter la crise, et que le gouvernement œuvrerait pour la reconstruction de la fonction publique et la justice sociale.

Hamdok a souligné que son gouvernement adopterait une politique étrangère équilibrée tenant compte des intérêts du Soudan et s'éloignant des axes, soulignant qu'il donnait la priorité à la santé, à l'éducation et au renforcement des capacités, en plus de prêter attention aux problèmes des jeunes et du chômage ainsi que la création d'un climat favorable au retour des jeunes expatries de différents pays pour contribuer à l'édification de la nation.