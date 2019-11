Algérie: Pose de la 1e pierre pour la réalisation du gazoduc Tizi-Ouzou/Béjaïa

Tizi-Ouzou — Le ministre de l'Energie Mohamed Arkab et la ministre de l'Industrie et des Mines Tamazirt Djamila, ont procédé dimanche à Fréha à une trentaine de kilomètres à l'Est de Tizi-Ouzou, à la pose de la première pierre du projet de réalisation d'un gazoduc de diamètre 16 pouces qui va relier la wilaya de Tizi-Ouzou à celle de Béjaïa.

Ce projet permettra de transporter le gaz naturel vers les trois communes restantes de la wilaya de Tizi-Ouzou à savoir Zekri, Akerrou et Ait Chafaâ. Ces dernières ne sont pas encore raccordées au réseau de gaz naturel malgré la rudesse de l'hiver dans cette région montagneuse.

Le projet de ce gazoduc qualifié de "stratégique" par le ministre de l'Energie et qui va "améliorer" le cadre de vie de populations concernées, assurera l'alimentation en gaz naturel de 8 communes relevant des wilayas de Béjaïa et Tizi-Ouzou grâce à la réalisation d'un réseau de transport d'une longueur de 52 km, dont 36,5 km sur le territoire de Tizi-Ouzou et 15,5 km sur celui de Bejaïa.

Dans la wilaya de Tizi Ouzou ce gazoduc acheminera le gaz vers les communes de Zekri, Akerrou et Ait Chafaâ pour un total de 7.080 foyers. A Béjaïa les communes concernées sont Ait Mendil, Béni Ksila, Adekar, Taourirt Ighil et Tifra, pour plus de 4.000 foyers, a-t-on expliqué sur place.

Cette opération inscrite au plan quinquennal 2010/2014 et qui était touchée par le gèle, a été relancée. Elle était dotée initialement d'une enveloppe financière de près de 2,572 milliards DA qui a été réévaluée pour atteindre le montant de plus de 4,698 milliards de DA, selon la fiche technique présentée aux deux ministres.

S'agissant du taux actuel de raccordement de la wilaya de Tizi-Ouzou au gaz naturel il est de 86,4% représentant 304.649 foyers raccordés. A l'achèvement de ce projet et du programme en cours de réalisation, les 67 communes de la wilaya seront raccordées au réseau de gaz naturel et le taux de pénétration sera de plus de 96%.