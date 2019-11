Madagascar: Andry Rajoelina à Morondava - Réouverture prochaine de l'usine SUCOMA

Il a passé un week-end marathon. Samedi et dimanche, le Chef de l'Etat était en tournée dans la Région Menabe.

A Morondava où il a lancé la réalisation de plusieurs projets importants pour améliorer le social de la population locale. Le social comme point focal du développement. C'est le mot d'ordre du régime actuel. Une grande majorité de la population locale sont des employés de la Société SUCOMA. Ladite société ayant été fermée depuis 5 ans, les 2000 employés se retrouvent ainsi au chomage. Afin de mieux comprendre la situation et pour sortir ces gens de la situation de pauvreté, le président de la République a visité l'usine SUCOMA. Aussi, le numéro Un d'Iavoloha a-t-il annoncé sa réouverture prochaine. Avant la fin d'année, des experts seront dépêchés à Morondava pour élaborer une stratégie en vue de la reprise de la production sucrière à Analaiva. Andry Rajoelina envisage même d'instaurer une deuxième usine pour satisfaire les besoins locaux. Le Chef de l'Etat a aussi annoncé la construction du barrage de Dabaraha avant la fin d'année. Une infrastructure très importante pour l'approvisionnement en eaux et la promotion du secteur agricole dans le Menabe.

Université. L'éducation figurant parmi les priorités du régime, aussi, la Région sera-t-elle dotée d'une université aux normes. Cette infrastructure sera construite dans le quartier de Bekonazy. Désormais, les enfants des cinq districts, à savoir, Manja, Mahabo, Miandrivazo, Belo et Morondava n'auront plus à aller à Antananarivo pour poursuivre leurs études. Ce bâtiment sera équipé de bureaux et de plusieurs salles des cours, d'un centre médico-social, d'une bibliothèque, d'une laboratoire moderne, d'un restaurant, et d'une amphithéâtre pouvant contenir jusqu'à 400 étudiants. Par ailleurs, à partir de l'année prochaine, une cité universitaire sera construite sur le lieu, a annoncé le président de la République. Il s'est ensuite rendu à Tsimahavaokely pour la cérémonie de pose de premières pierres de la construction d'un « CEG manarapenitra ». Une infrastructure à étage incluant 24 salles de classe et pouvant accueillir jusqu'à 1200 élèves. Les enfants du Menabe ne seront pas non plus en reste par rapport à la distribution de kits scolaires.

Andry Rajoelina a donné samedi le lancement dans la Région, de l'opération des tablettes numériques et la distribution de « Rakibolana », notamment aux élèves de l'EPP Centre Morondava et du CEG Centre Morondava. A l'occasion, il a donné son accord pour le recrutement en tant que fonctionnaires de 9 maîtres FRAM de l'EPP. Morondava aura aussi un meilleur accès à l'énergie. Andry Rajoelina à donné le coup d'envoi de l'installation d'une centrale hybride d'une capacité de 3MW dans le fokontany de Kimony. « Le défi est de doubler la capacité de production en électricité dans tout Madagascar à travers les sources d'énergies renouvelables », a-t-il déclaré. Il a également visité la centrale thermique de la Jirama à Avaradrova. Le social de la population comme priorité.

Tel est le mot d'ordre du régime. Samedi, le président a effectué une descente à l'hôpital manarapenitra de Morondava. Cet établissement sera équipé d'une salle d'imagerie médicale, d'un scanner, d'une échographie, d'un service laboratoire et de 2 blocs opératoires. Les matériels sont déjà sur place, ou enfin presque. Le numéro Un d'Iavoloha a annoncé que l'hôpital s'ouvrira bientôt, probablement au mois de janvier prochain. Il a aussi annoncé à l'occasion la mise en place prochaine d'une caisse nationale de solidarité qui consistera à offrir des soins médicaux aux plus démunis.

Inauguration. A noter aussi que le stade manarapenitra de Morondava est actuellement en cours de travaux. Conçu pour accueillir des compétitions internationales, ce stade sera équipé d'une piste d'athlétisme. Le Chef de l'Etat a terminé la journée marathon de samedi par un meeting populaire qui s'est tenu au terrain beach soccer. A l'occasion, il a remis des véhicules à la préfecture et au district ainsi que des camions bennes pour l'assainissement de la ville. Hier, Andry Rajoelina a assisté à la messe d'inauguration de la cathédrale Maria Manjaka à Namahora.

Une cérémonie religieuse qui a vu la présence du Cardinal Désiré Tsarahazana, du Nonce Apostolique et de tous les évêques de Madagascar. Parmi les 3000 fidèles ayant assisté à la messe, nombreux ont fait plusieurs kilomètres à pieds pour venir à Morondava. Le Chef de l'Etat a fait don d'une cloche.de 250kg, de matériels de sonorisation et d'instruments de musique pour la cathédrale Namahora. Il a aussi offert des « rakibolana » au collège Saint Bernard et au lycée Paul de Morondava.