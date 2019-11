Madagascar: Education à la citoyenneté mondiale - Un séminaire de formation pour les ambassadeurs de l'ECM

Dans le cadre du projet de la Commission nationale malgache pour l'UNESCO (COMNAT/ UNESCO), intitulé « mise en place d'un réseau d'échanges malagasy sur l'ECM », un séminaire de formation sur l'éducation à la citoyenneté mondiale a été offert aux 22 ambassadeurs de l'ECM du 04 au 05 novembre à l'hôtel Le Hintsy Ambohimanambola.

Pendant ces deux jours de formation sur l'éducation à la citoyenneté mondiale organisée par l'UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture), les ambassadeurs ont pu connaître les informations nécessaires relatives à l'éducation à la citoyenneté mondiale et ses thématiques composantes, ainsi que les techniques de montage et de gestion de projets afin de faciliter la création d'activités. Mais ce n'est pas tout, ils ont eu également l'occasion de méditer sur les problèmes locaux liés à l'ECM pour élaborer des solutions durables tout en partageant leurs expériences sur l'éducation à la citoyenneté mondiale. Et après les deux jours de formation, les 22 ambassadeurs qui y ont participé ont reçu des certificats de fin de formation, ainsi qu'une lettre attestant leur sélection en tant qu'ambassadeur de leur région.

Pour le lancement de ce séminaire, la secrétaire générale du ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et professionnel, Aurélie Razafinjato ; le vice-président du Sénat, Roger Kolo ; et du secrétaire général de la COMNAT/UNESCO, Manda Herilaza Ravelojaona. Lors de son discours pendant cette cérémonie, le secrétaire général de la COMNAT/UNESCO, a mis le point sur la nécessité d'orienter les jeunes malgaches sur la voie de la citoyenneté et du civisme.

Enfin, il est à noter qu'une plateforme d'échanges numérique sur l'éducation à la citoyenneté mondiale est désormais disponible sur Facebook. Elle sera un outil de communication pour les ambassadeurs et leur permettra de partager leurs actions locales pour la promotion de l'ECM.